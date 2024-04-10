2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 21:57, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 22:32
Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde Ramazan Balta'nın kullandığı 06 MTB 93 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 N 4431 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler ve bir yolcu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Balta kurtarılamadı.