Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz öğrenilemeyen motosikleti ile kavşaktan anayola bağlanmak isteyen Abidin Ok, sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ok, yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ok'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ok'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.