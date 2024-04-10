ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 23:29, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 23:54
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.