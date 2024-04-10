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Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak

RAMAZAN Bayramı tatili boyunca 2 milyon kişinin gelmesinin beklendiği Antalya'ya gelişler sürerken, Vali Hulusi Şahin, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, "Aldığımız verilere göre rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Biz yüzde 15 oranında diyorduk ama geçecek bir oran ile Antalya turizmde bir büyük rekoru daha kırmış olacak" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 23:45, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 23:50
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Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için Türkiye'nin değişik bölgelerinden 2 milyon kişinin gelmesinin beklendiği Antalya'da bayramın ilk gününde gelişler devam ediyor. Kentin kuzey giriş noktalarından Döşemealtı ilçesi Kovanlık Yol Kontrol Noktası'ndan 7 saatte 10 bin araç geçerek kente giriş yaptı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kontrol noktasından geçen tüm araçları tek tek kontrol etti. Trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda da bulunulan sürücü ve yolculara kolonya ve şeker ikram edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de kontrol noktasında görevi başında olan kolluk güçlerini ziyaret ederek bayramlaştı. Vali Şahin, kentin genel asayiş durumunda büyük çaplı olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Antalya'nın özellikle bayramlarda ilgi gördüğünü ve yoğun kalabalığa alışık olduklarını ifade eden Vali Şahin, "Yoğunluğa alışık bir şehiriz. Bu durumundan da memnuniyet duyuyoruz. Yerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Antalya, bu yoğunluğu kaldıracak kapasitede" dedi.

YENİ SEZONDA YENİ BİR REKOR

Vali Şahin, Antalya'nın 2024 mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında artış yakaladığını ve 2024 turizm sezonunda yeni bir rekor beklendiğini söyledi. Vali Şahin şöyle konuştu:

"Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen turist sayısı bir önceki yılın rakamlarının yüzde 30 oranında üzerinde seyretti. Bu da önümüzdeki sezon için rekorlar yılı olacağının ön işaretlerini veriyor. Aldığımız verilere göre rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Biz yüzde 15 oranında diyorduk ama geçecek bir oran ile Antalya turizmde bir büyük rekoru daha kırmış olacak."

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