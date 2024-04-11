Nakit ihtiyacı arttı, tefeciler hortladı: Yüksek faiz ve dayatmayla para satıyorlar

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Bankaların kredi musluklarını kısması ve kredi kartlarından nakit çekimine getirilen sınırlama tefecilerin iştahını kabarttı. İnternet üzerinden ilana çıkan tefeciler "Nakit ihtiyacınızı anında çözelim" sloganıyla ihtiyaç sahiplerini ağlarına düşürerek senet ve ipotek karşılığı para satıyor. Ancak bu sisteme elini veren kolunu kaptırıyor. Para ihtiyacı olanların mağduriyetinden yararlanan bu kişiler, bankalara göre çok daha yüksek faiz oranları ile para veriyorlar. 50 bin lira üstünde olan para talepleri için kişinin taşınmazlarına 'satılamaz' şerhi konuluyor. Gelen kişi ile emlakçı veya galerici ofisinde buluşulup senetler imzalatılıyor. Ardından para teslim ediliyor. Fakat belli bir süre sonra işler değişiyor. Parayı veren tefeci bir süre sonra 'faiz oranlarını güncelleyeceğiz' diyerek şantaj ve tehditlere başlıyor. Hukukçular konuyla ilgili mahkemelerde birçok dava olduğunu belirterek tefecilere karşı vatandaşı uyarıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sosyal medya veya internet sitelerine 'acil nakit ihtiyacınız karşılanır' sloganları ile reklam ve paylaşımlar yapılıyor. Bırakılan telefon numaraları arandığında tefeciler gayet kibar konuşarak para alan kişiyi ofise davet ediyorlar. Ofisler genellikle, otomobil galerisi, emlak şirketi veya büyük telefon bayileri oluyor. 50 bin liraya kadar senetle, 50 bin lira üstünde ise taşınmazlara ipotek konularak para teslim ediliyor. Yüzde 7-8 oranları ile 12 veya 24 aya kadar vade yapılıyor. Ancak bir süre sonra işler değişiyor. Tefeciler taksit ödemelerini erken talep ediyor veya 'faizlere güncelleme geldi' diyerek yeni sözleşme talebinde bulunuyor. Buna karşı çıkanlara ise tehdit ve şantaj uygulanıyor. Daha ileri boyutta ise darp olayları yaşanıyor.

YENİ SÖZLEŞME YAPACAĞIZ!

Avukat İsmail Hekimoğlu konuyla ilgili mahkemelerde ciddi davalar bulunduğunu belirterek "Aslında bilindik tefeci sistemi işliyor. Ancak son dönemde bankalar kredi vermeyince, kartlardan nakit çekimler kısıtlanınca vaka sayıları iyice arttı. Müvekkilim olan Nihat T. Bu mağdurlardan biri. 4 ay önce İstoç'ta bir galericiden yüzde 6 ile 100 bin lira para alıyor. Kendisi ödemelerini günü gününe yapıyor. Aradan 3 ay geçtikten sonra 'faizler güncellendi. Yeni senet yapacağız' deniliyor. Ofise giden Nihat T'ye yüzde 10 faiz oranı ile yeni sözleşme dayatılıyor. Bunu kabul etmeyince de darbediliyor. Olay mahkemeye taşındı ancak tefecilerin tehditleri devam ediyor" dedi.

PARAYI VERMEDİN YALANI

'Nakit ihtiyacınızı karşılayalım' gibi sloganlarla ile insanların kandırıldığını ifade eden Hekimoğlu "Vatandaşlar çok dikkatli olmalı. Tefeciden para alınmaz, çünkü resmi bir kurum değil. Elden ödediğiniz parayı size vermediniz diye iddia edenler bile var. Mağdur kişiler hiçbir şey kanıtlayamıyor. Üstelik tehdit ve şantaja maruz kalıyorlar. Darbedilenler de var. Ayrıca tefecilik yapmak suç teşkil ediyor. Alan da veren de yasa dışı işlem yapmış sayılıyor" diye konuştu.

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi