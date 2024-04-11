İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
'Yapamazsın' diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
'Yapamazsın' diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak
2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak
Özel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!
Özel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!
Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!
Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!
Dizel bir sedan otomobilin yıllık masrafı 160 bin lira...
Dizel bir sedan otomobilin yıllık masrafı 160 bin lira...
AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!
AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Ankara için yeni tedbirler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Ankara için yeni tedbirler
Bakanlıktan İstanbul'a metro yatırımı: Erdoğan imzayı attı...
Bakanlıktan İstanbul'a metro yatırımı: Erdoğan imzayı attı...
Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu
Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu
Kırmızı et fiyatları yükseldi, vatandaşın tercihi değişti
Kırmızı et fiyatları yükseldi, vatandaşın tercihi değişti
DMM 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasını yalanlandı
DMM 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasını yalanlandı
Bayram öncesinde çikolatada hile uyarısı
Bayram öncesinde çikolatada hile uyarısı
Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı
Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
İYİ Parti, Ordu seçimleri için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu
İYİ Parti, Ordu seçimleri için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu
Bakan Şimşek'ten kira gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık çağrısı
Bakan Şimşek'ten kira gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık çağrısı
Bakan Uraloğlu, yeni projeyi açıkladı: 'Akıllı yollar' geliyor
Bakan Uraloğlu, yeni projeyi açıkladı: 'Akıllı yollar' geliyor
Erdoğan: Gazze'ye 45 bin ton yardım malzemesi sevk ettik
Erdoğan: Gazze'ye 45 bin ton yardım malzemesi sevk ettik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor

Yükümlüler, rızaları olması durumunda cep telefonları veya kendilerine ait başka bir elektronik cihaz üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 06:16, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 06:18
Yazdır
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor

YÜCEL KAYAOĞLUNUN HABERİ - Denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanması konusunda, bu alanda yükümlülerin takibi ve denetlenmesi ile teknolojik gelişmelerinden daha fazla faydalanılmasını teminen başlatılan Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi (BİOSİS) Projesi'nde sona gelindi.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Adalet Bakanlığının hazırladığı sistem devreye girdiğinde, Türkiye'de şu anda denetimli serbestlik kapsamında bulunan 300 bin yükümlü, rızaları olması durumunda cep telefonları veya kendilerine ait başka bir elektronik cihaz üzerinden takip edilebilecek. Proje ile başka herhangi bir donanıma ihtiyaç duyulmadan, biyometrik doğrulama yöntemleri ve GPS özellikleri kullanılarak, yükümlülerin, düşük maliyetler ile denetim için saha personeline gerek olmaksızın, takip edilmesi hedefleniyor. Dünyada bir ilk olacak projenin uygulamaya girmesi ile denetimli serbestlik uygulaması kapsamına girenler, her gün gidip karakola imza vermekten ve konutunu terk etmeme veya alkol kullanımı izleme ünitesi bulundurma gibi zorunluluklardan kurtulacak. Böylece denetimli serbestlik tedbirleri, kişilerin kendilerine ait elektronik cihazları üzerinden, biyometrik doğrulama yöntemleri kullanılarak takip edilecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Sistemin işleyişi şöyle olacak: Takibi yapılacak yükümlülerin denetim programları kapsamında elektronik cihazlarına bildirim göndermek suretiyle konumları ve biyometrik verileri istenilen her an kolaylıkla ve çok hızlı bir şekilde tespit edilebilecek. Ayrıca, bütün yükümlülüklerde ilgililerin takibi amacı ile yükümlünün bulunduğu yere denetim personeli gönderilmesine gerek kalmayacak. Kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında, yükümlünün çalışması istenilen yerde olup olmadığı belirli aralıklar ile konum almak ve biyometrik verisini tanımlamak suretiyle kontrol edilebilecek. Belirlenen yerlere başvurma ve imza yükümlülüğü bulunan yükümlünün polis merkezine gitmesine gerek kalmadan elektronik cihaz üzerinden gerektiği yerde olup olmadığının tespiti yapılabilecek. Kısıtlı bölgeye girmesi veya çıkması durumunda sistem otomatik olarak uyarı verecek.

Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber