Annesinin sütünden zehirlenen 6 aylık bebek ve ablası ölmüştü: Aileyi yok eden faciada 15 gün detayı

Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha ve 6 aylık Uraz ile kızı Karya, 20 Mayıs 2023 sabahı rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, kurtarılamadı. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kayra Sandık da yaşamını yitirdi. İki kardeş 21 Mayıs 2023'te, ilçede toprağa verildi. Çocuklarının cenazesine katılan İnci Sandık, rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TARIM İLACIYLA İLAÇLANMIŞ

Olayın ardından baba Alp Sandık'ın ifadesine başvuruldu. Sandık ifadesinde, evdeki haşerelere karşı firma tarafından yapılan ilaçlamanın aşırı olduğunu söyledi. Sandık'ın ifadesi doğrultusunda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evi ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin sahibi olan Halil Kahraman, 21 Mayıs 2023 akşamı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan tutuklandı. Yapılan incelemede evin, halk dilinde 'buğday biti' olarak adlandırılan tarım ilacıyla ilaçlandığı belirlendi.

SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halil Kahraman hakkında, 'Taksirle birden fazla ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 4 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede sanık Kahraman'ın, 12 Mayıs 2023 tarihinde böceklere karşı evi ilaçlamaya geldiği ancak böceklerin ölmemesi üzerine 2'nci defa 18 Mayıs 2023'te eve geldiği belirtildi. İddianamede, Sanık Kahraman'ın evin yatak odası bölümüne buğday biti diye tabir edilen 4 tablet tarım ilacı bıraktığı ve yatak odasının kapısını bantla kapattığı, şüphelinin yatak odasına 2 gün boyunca girilmemesini ve 2 gün sonra havalandırılarak girilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.