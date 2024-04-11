16 yaşındaki motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaza, dün akşam saatlerinde Külünçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İmam U.'nun kullandığı 34 EB 7514 plakalı otomobil ile Ömer Şahin yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ömer Şahin ve arkasında oturan arkadaşı Mehmet Y., yola savrulup yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ömer Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Y.'nin hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenilirken, otomobil sürücüsü İmam U. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.