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Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor

Eskişehir'de tekvando sporunda çalışmalarını sürdüren biri erkek diğeri kız tek yumurta ikizi çiftleri, Türkiye'yi milli formayla yurt dışında temsil etmeyi hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 12:11, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:15
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Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor

Eskişehir'de tekvando sporunda çalışmalarını sürdüren biri erkek diğeri kız tek yumurta ikizi çiftleri, Türkiye'yi milli formayla yurt dışında temsil etmeyi hedefliyor.

Tek yumurta ikizleri 16 yaşlarındaki Tahsin Burak ve Kamil Bora Değirmenci ile 18 yaşlarındaki Zeynep Nur ve Zeliha Nur Kıyma, Enisler Grup Kamerspor Kulübünde tekvandoya devam ediyor.

Geçen yıl bu sporla tanışan Kıyma kardeşler ile 6 senedir tekvandoyla uğraşan Değirmenci kardeşler, Türkiye'de katıldıkları çeşitli şampiyonalarda dereceler elde etti. Antrenmanlarda partner aramakta zorlanmayan ikizler, evde de kolaylıkla idman yapabiliyor.

Okulda öğretmenleri, şampiyonalarda antrenörleri tarafından sürekli karıştırılan ikizler, ay-yıldızlı bayrağı yurt dışında dalgalandırmak için antrenörleri Abdullah Turhan'la çalışıyor.

- "Omuz omuza ülkemizi yurt dışında temsil edeceğiz"

Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Tahsin Burak Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzeni aracılığıyla 10 yaşındayken tekvando antrenörü Turhan ile tanıştığını ve spora başladığını söyledi.

Milli sporcu olup Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak istediğini vurgulayan Değirmenci, "Yurt içindeki şampiyonalarda çeşitli dereceler aldım. Artık yurt dışında dereceler yapıp ülkemi gururlandırmayı hedefliyorum. İkizimle aynı sporu yapmak çok güzel bir duygu. Spor, hayatımızın her anında var. Tekvando konuşmadığımız zamanlar derslerimizden bahsediyoruz." diye konuştu.

Özellikle şampiyonlarda ikiziyle karıştırıldığını belirten Değirmenci, Polis Akademisi sınavlarına hazırlandığını ifade etti.

Kardeşiyle aynı okula giden Kamil Bora Değirmenci de ikiziyle başladığı tekvandoda hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu anlattı.

Milli Savunma Üniversitesinde öğrenim görmek ya da jandarma astsubay olmak gibi hedeflerinin olduğunu aktaran Değirmenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkimizle aynı yolda yürümekten mutluyum. Onunla her zaman aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Antrenmanlarda karşımıza partner bulmakta zorlanmıyoruz. Küçük yaşlarda evde birlikte güreşiyorduk. Şimdi tekvando yapıyoruz. İkizimle daha önce hiç ayrılmadık ancak farklı meslekleri seçersek ayrı düşeceğiz. Allah nasip ederse tekvandoda milli takımı seçilip omuz omuza ülkemizi yurt dışında temsil edeceğiz."

- Hakemler Zeliha Nur'u ikiziyle karıştırınca maça çıkmasını engellemeye çalışmış

Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Zeynep Nur Kıyma, milli sporcu olan arkadaşı Meryem Gitti sayesinde 2023'ün ilk aylarında tekvandoya başladıklarını bildirdi.

İkiziyle Eskişehir'de dereceler elde edip yurt dışında boy göstermek istediklerini dile getiren Kıyma, "Evde en çok tekvandoyla ilgili konuşuyoruz. Okulda ve antrenmanlarda eğitmenlerimiz isimlerimizi karıştırıyor. Grafik tasarımcı ve milli tekvandocu olmak istiyorum. Hedefim yurt dışında başarılar elde etmek." ifadesini kullandı.

Kardeşiyle aynı sınıfta öğrenim gören Zeliha Nur Kıyma ise antrenmanlarda ikiziyle birbirlerinin eksiğini tamamladıklarını belirtti.

Bunun önemli bir avantaj olduğunu söyleyen Kıyma, "Evde de antrenman yapıyoruz ancak bazen küçük kazalar çıkıyor." dedi.

Kıyma, tek yumurta ikizi oldukları için bir müsabakada hakemlerin kendisini kardeşi Zeynep Nur ile karıştırdığı için maça çıkmasını engellemeye çalıştıklarını aktardı.

Enisler Grup Kamerspor Kulübünün tekvando antrenörü Abdullah Turhan, ikiz sporcularla çalışmanın bir antrenör için ayrıcalık olduğunu vurguladı.

En büyük sıkıntısının ikizlerin isimlerini karıştırmak olduğunu anlatan Turhan, şunları kaydetti:

"Onlar bu duruma çok alıştı. Partner sıkıntısı yaşamıyorlar. Antrenmana birlikte gelip gidiyorlar. Bu da antrenör için avantaj oluşturuyor. İkizler başarılı olmak için birbirlerine destek oluyor. Kardeş oldukları için antrenmanlarda birbirlerini zorluyorlar. Ailece antrenmanları ve maçları takip ediyorlar. Bu durum da bize güç veriyor."

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