Kur'an kursundaki çocukların gönüllü matematik öğretmeni oldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) matematik bölümü 2. sınıf öğrencisi Yusuf Zan, Kur'an eğitimi gören öğrencilere gönüllü matematik dersi veriyor.

Kayseri'de yaşayan ve üniversite eğitimi için Aksaray'a gelen Zan, Rıza Hasan Cami İmam Hatibi Ramazan İnel'in oğluna özel ders vermeye başladı.

İnel'den gelen Kur'an kursundaki öğrencilere gönüllü matematik dersi verme teklifini kabul eden Zan, yaklaşık iki aydır çocukların hem ağabeyi hem de gönüllü öğretmeni oldu.

- "Camide matematik dersi anlatacağımı hayal bile edemezdim"

Zan, AA muhabirine, çocukların eğitim süreçlerine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Çocukların Kur'an eğitiminin yanında matematik dersini de pekiştirdiğini belirten Zan, şöyle konuştu:

"İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 25 çocuğa matematik dersi veriyorum. LGS'ye hazırlanan bir iki öğrencim var, onlarla da ayrıca ilgileniyorum. Derslerimi anlatmaya en temelden başladım. Çarpma ve bölme konularında çoğunun eksiği vardı, ilk olarak onları hallettik. Hafta sonları günde iki saat olarak derslerimizi planladık. İlk ders konu anlatımı yapıyorum. İkinci derste pratik yapabilmek için örneklerle soru çözüyoruz. Şu anda asal sayılar konusunu işliyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Camide matematik dersi anlatacağımı hayal bile edemezdim."

Zan, çok keyif aldığını ve yaz tatiline kadar derslere devam edeceklerini belirterek, "Çocuklar mutlu oluyor, derslerin sürekli olmasını istiyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Camilerimizde hem eğitim hem de öğretim var"

İl Müftüsü Veysel Işıldar, Diyanet İşleri Başkanlığının geliştirdiği eğitim programlarıyla herkese dokunmak istediklerini dile getirdi.

Kentte yaz Kur'an kursları için yaklaşık 30 bin öğrencinin camilere koştuğunu aktaran Işıldar, şöyle devam etti:

"Camilerimizde hem eğitim hem de öğretim var. 'Kur'an Öğreniyorum Camilerde Buluşuyorum' projesi ile yaz Kur'an kurslarının devamı niteliğinde hafta sonları camilerimizde eğitimlerimiz devam ediyor. Cami imamının duyarlılığı sayesinde yavrularımız matematik dersi alıyor. Çocuklarımızın eğitim sürecine katkı sağlıyoruz. Bu bizim çok arzu ettiğimiz ve hedeflediğimiz bir çalışma. Biz buradaki eğitim durumunu tüm camilerimize de yaymak istiyoruz."

3. sınıf öğrencisi Kerem İnel de Kur'an kursunda sureleri ve namaz kılmayı öğrendiğini söyledi.

Matematik dersinde toplama, çıkarma ve bölme konularını bitirdiklerini anlatan İnel, "Hem okulda hem de camide matematik dersi görüyorum. Böylelikle daha çabuk öğreniyorum. Camide sadece ders işlemiyoruz birçok oyun oynuyoruz. Günlerimiz keyifli geçiyor." ifadesini kullandı.