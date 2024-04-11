Edirnekapı Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin kabirlerini ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Bayramın ikinci günü sabah saatlerinden itibaren Edirnekapı'ya gelen aileler, mezarı başında şehitler için dua etti.

Yakınlarının kabirlerine çiçek bırakan ve mezarlıklarda temizlik yapan aileler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

- "Mezar taşı ile bayramlaşıp gidiyorum"

Geçen yıl mayıs ayında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın annesi Gülveşin İlhan da oğlunun mezarını ziyaret edenler arasında yer aldı.

Oğlunun kabrine her gün geldiğini dile getiren İlhan, "Mezar taşıyla bayramlaşıp gidiyorum. Onları lanetliyorum. Çok annenin canını yaktılar. Çok küçüklerdi. Yapacak bir şey yok. İnşallah cennette onlarla kavuşuruz. Tek tesellimiz, mertebeleri çok güzel." ifadelerini kullandı.

Acılı anne, oğlu şehit olduktan sonra ilk bayramları olduğunu anlattı.

Oğlunun vefat ettiğinde 11 aylık evli olduğunu belirten İlhan, "Çok hayali vardı. Hayalleri hep yarım kaldı. Söylenecek çok bir şey yok. Türk bayrağı olduğu sürece ikinci bir bayrak olamaz. Ben doğuluyum. Bunun doğu ve batıyla alakası yok. Benim oğlum asker sevdalısıydı. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

- "Hepsi bizim büyüğümüz, kardeşimiz"

Tanju Aytır ise hiçbir yakını olmamasına rağmen ailesiyle birlikte bayramda Edirnekapı Şehitliği'ne geldiğini söyledi.

Şehitlere dua ettiğini kaydeden Aytır, "Hepsi bizim büyüğümüz, kardeşimiz. Buraya gelince bayrak için can veren kardeşlerimizi hissediyorum. Yüreğimiz parçalanıyor, üzülüyoruz. Kimi aileler bayram yaparken buraya gelenlerinse yüreği kan ağlıyor." görüşünü paylaştı.

Öte yandan kent genelinde bayramda mezarlıklara ziyaretler de sürüyor.

Esenyurt'taki İstiklal Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Mezarlığın çevresinde de ziyaretler dolayısıyla araç yoğunluğu oluştu.