Ticaret Bakanlığı açıkladı! Küresel ihracattan alınan pay tarihin en yüksek seviyesinde

Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay tarihi rekor seviyeye ulaştı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Ticaret Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde, DTÖ'nün açıklamasına göre ülkemizin ihracatının pozitif olarak ayrıştığını görmekteyiz. Bu kapsamda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan verileri baz aldığımızda, küresel mal ihracatı 2023 yılında %5 oranında azalışla 23,8 trilyon dolar olarak gerçekleşirken Türkiye'nin mal ihracatı zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen %1 oranında artışla 256 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylece Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay 2022 yılında %1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla %1,08'e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Küresel mal ihracatında bölgesel farklılaşma dikkat çekmektedir. İthalat talebi Avrupa'da keskin bir şekilde düşerken, Kuzey Amerika'da azalmış, Asya'da yatay seyretmiştir. Enerji ihracatçısı ekonomilerde ise mal ihracatının arttığı gözlenmiştir. Böylece 2022 yılında %3 artan mal ticaret hacmi 2023'te %1,2 oranında gerilemiştir. DTÖ tarafından küresel ticaret hacminin 2024'te %2,6 ve 2025'te %3,3 artması beklenmektedir. Ancak DTÖ bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve politik belirsizliklerin tahminler üzerinde önemli aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtmiştir.

Küresel hizmet ihracatı ise %9 oranında artış ile 7,8 trilyon dolar olmuştur. Türkiye'nin hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan aldığı pay %1,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz."