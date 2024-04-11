Milli dalgıç, nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını kaybetti

Balıkesir'de bayram tatili için gittiği Muğla'nın Menteşe ilçesindeki babasına ait evde, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile nefes egzersizi yapan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, aniden rahatsızlandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Toprak, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Toprak'ın cenazesi dün Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.

Milli dalgıç Serkan Toprak'ın 7 Nisan'da Facebook hesabından, kızı Toprak ile yaptıkları bir antrenmanın videosunu paylaştığı ortaya çıktı. Babası Serkan Toprak'ı 7-11 Mayıs tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan 2024 Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonasına hazırladığını söyleyen Toprak Toprak, "Hedefi orada birinci olmaktı. Çok da iyi hazırlanıyordu. Onu ben hazırlıyordum. O bizim her zaman şampiyonumuz. Gönlümüzün şampiyonu" dedi.