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Türkiye, küresel mal ve hizmet ihracatından aldığı payda çifte rekor kırdı

Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay 2023'te yüzde 1,08'e, hizmet ihracatından ise yüzde 1,3'e yükselerek tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 14:40, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 14:41
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Türkiye, küresel mal ve hizmet ihracatından aldığı payda çifte rekor kırdı

Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay 2023'te yüzde 1,08'e, hizmet ihracatından ise yüzde 1,3'e yükselerek tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen küresel mal ve hizmet ihracatından alınan payda çifte rekor kırıldığı belirtildi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre, küresel mal ihracatının 2023'te yüzde 5 azalışla 23,8 trilyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin mal ihracatı zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 1 oranında artışla 256 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylece Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay 2022'de yüzde 1,02 iken 2023'te 0,06 puan artışla yüzde 1,08'e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır."

Küresel mal ihracatında bölgesel farklılaşmaya işaret edilen açıklamada, ithalat talebinin Avrupa'da keskin bir şekilde düştüğünün, Kuzey Amerika'da azaldığının, Asya'da yatay seyrettiğinin, enerji ihracatçısı ekonomilerde ise mal ihracatının arttığının gözlemlendiği bildirildi.

- Hizmet ihracatında da rekor

Mal ticaret hacminin 2022'de yüzde 3 arttığı, 2023'te ise yüzde 1,2 gerilediği belirtilen açıklamada, "DTÖ tarafından küresel ticaret hacminin 2024'te yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3,3 artması beklenmektedir. Ancak DTÖ; bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve politik belirsizliklerin tahminler üzerinde önemli aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, küresel hizmet ihracatının yüzde 9 artışla 7,8 trilyon dolara yükseldiğine dikkat çekilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Türkiye'nin hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz."

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