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Bayram dönüşü için tedbirler alındı! Bazı taşıtlara ulaşım kısıtlaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı için gittiği memleketi Trabzon'da yaptığı açıklamada, bayram tatili dönüşü oluşacak yoğunluğun önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı ile alınan ortak karar neticesinde bazı taşıtların belirli güzergahlarda pazar günü için trafiğe çıkmayacağını bildirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 15:16, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 16:58
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Bayram dönüşü için tedbirler alındı! Bazı taşıtlara ulaşım kısıtlaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle Trabzon'da hemşehrileri ile bir araya geldi.

İlk olarak Baba evini ziyaret ederek babasıyla ailesiyle bayramlaşan Bakan Uraloğlu, ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. İl protokolü, belediye çalışanları ve vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Uraloğlu, ardından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Metin Genç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

"TÜM ÜLKEMİZDE HUZUR İÇİNDE BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ"

Bayramlaşma programında konuşan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bayrama yönelik alınan ulaşım tedbirlerine dair açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Bütün vatandaşlarımızın ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bugün Trabzon'dayız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın organize ettiği bayramlaşma vesilesiyle buradayız. Öncelikle Büyükşehir Belediyemizde bayramlaştık şimdi de İl başkanlığımızın düzenlediği bayramlaşma törenine beraberce geçeceğiz. Bütün ülke genelinde huzur içerisinde geçirdiğimiz bir bayram yaşıyoruz. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havayolları, karayolları, demiryolları gibi bütün taşıma modlarını yakından takip ediyoruz, çok şükür önemli bir problemimiz yok. Bayramı tüm ülkemizde huzur içinde geçiriyoruz." dedi.

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