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Gelin-kaynana el ele verdi, evlere girerek hırsızlık yaptılar

Bursa'da gelin ile kaynanasının yaptığı hırsızlık polisi harekete geçirdi. Özel ekip kuran Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaynanayı ve yaşının iki katı suç kaydı bulunan 15 yaşındaki gelinini suçüstü yakaladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 16:17, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 16:21
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Gelin-kaynana el ele verdi, evlere girerek hırsızlık yaptılar

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi eve girdiğinde bıraktığı 100 bin lira değerinde ziynet eşyasının yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine yapılan ihbar sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yakalamak için özel ekip kuruldu

Özel ekip kuran polis, bölgede tüm güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait kameraları titizlikle inceledi. Yapılan incelemelerde şüpheli iki kadının özellikle kör noktalarda ve güvenlik kamerasının bulunmadığı noktalarda hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Gelin-kaynana kılıktan kılığa girerek hırsızlık yapıyorlar

Kurulan özel ekip soruşturmayı derinleştirdikçe şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Hırsızlık yapan şüphelilerin Meral A. (36) ve gelini 26 suç kaydı bulunan E.A. (15) olduğu belirlendi.

Cezaevinde 7 yıl kaldı, izinli çıkınca yine ilk işi hırsızlık oldu

Ayrıca şüpheli Meral A.'nın 19 adet hırsızlıktan suç kaydı olduğu ve 7 yıl boyunca kaldığı cezaevinden izinli çıktığını ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu kaydedildi. Kurulan özel ekip şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı.

Kılıktan kılığa giren gelin ve kaynana suç üstü yakalandı

Polis ekipleri, kılıktan kılığa giren ve güvenlik kameralarının bulunmadığı noktalarda evlere girerek hırsızlık yapan 15 yaşındaki gelin ve kaynanayı yine bir eve girdikten sonra kapıda suç üstü yakaladı. Yapılan üst aramalarında şüphelilerin üzerlerinde altın bileklik, zincir yüzük, bin 500 TL olmak üzere toplamda 100 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi.

İfadesi alanın kaynana karıştığı olaylar ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için tutuklandı. Yaşı küçük gelin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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