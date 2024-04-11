Niğde'de trafik kazası: 1 ölü

Niğde Hasaköy Yıldıztepe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında; S.T. idaresindeki 51 HT 225 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoban köprüsüne çarptı. Kazada araç sürücüsü S.T ile eşi Fadimana T. (64) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de S.T. ve eşi Fadimana T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Fadimana T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. İncelemelerin ardından araç çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.