Bakan Bayraktar: Cumhurbaşkanı'mız 100 bin varil petrol üretimi gerçekleştirmemizi istedi

Bakan Bayraktar Şırnak'taki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bayramlaştı.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Bakan olduktan sonra ilk ziyareti Şırnak'a yaptığını belirterek, yine bu salonda partililer ile bir araya geldiklerini anımsattı.

Gabar'daki petrol üretimine değinen Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"O gün sadece 15 bin varil petrol üretiyorduk. 'İnşallah en kısa zamanda petrol üretimini artıracağız, Şırnak'ı Türkiye'nin birincisi yapacağız.' dedik. Bugün bayramın ikinci günü ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı Şırnak. 40 bin varil petrol üretimini geçtik. Açık ara Şırnak Türkiye'nin birinci petrol kenti artık. Bu daha başlangıç. Şırnak yıl sonuna kadar 100 bin varil günlük üretimi yakalayarak sadece Türkiye'nin değil bölgenin çok önemli bir petrol şehri olacak. Burası petrolün geçiş güzergahı. Irak'tan gelen 500 bin varil ki; 1,4 milyon varillik bir petrol boru hattımız var, o buradan geçerek Ceyhan'a, oradan da dünya piyasalarına gidiyor. İnşallah o petrol boru hatlarında kendi petrolümüz akacak. Dünyanın her yerine çok kaliteli petrolümüz ulaştıracağız."

- "40 bin 144 varil petrol üretiyoruz"

Türkiye'nin 2016'da sadece 35-36 bin varil petrol ürettiğini belirten Bayraktar, bugün dünyanın en büyük sondaj gemilerine sahip olduğunu aktardı.

Bayraktar, "Karadeniz'de 2020'de doğal gaz bulduk. Bugün 1,5 milyon haneye doğal gaz ulaştırıyoruz. Burada ilk petrol üretimini Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda yaptık. Ve bakın 2016 yılında 36 bin varil olan Türkiye petrollerinin toplam üretimini bugün Şırnak 11 Nisan itibarıyla geçmiş durumda. 40 bin 144 varil petrol üretiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kendilerine büyük destekler sunduğunu dile getiren Bayraktar, Gabar'da da telefonla görüştükleri Cumhurbaşkanı'nın Şırnaklılara selamlarını ilettiğini belirtti.

- "Bu dağlarda rüzgar tribünlerini de en kısa zamanda göreceğiz"

"Cumhurbaşkanı'mız bizden 100 bin varil petrol üretimini en kısa sürede gerçekleştirmemizi istedi. Şimdi bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu rakama ulaşıldığında yaklaşık 2 bin 800 gence iş imkanı sağlanacak bu sahalarda. Petrol faaliyetimizde çok daha ileri gideceğiz. Kendi petrolümüzü karşılar hale geleceğiz. Bu yolda çalışıyoruz." diyen Bayraktar, bu üretimin bölgeye getireceği iş imkanlarının hem Şırnak'ı hem de Türkiye'yi çok daha iyi bir ekonomi haline getireceğini ifade etti.

Bayraktar, Şırnak'ta maden, bereketli topraklar, güneş ve rüzgar bulunduğunu belirterek, "Bu dağlarda rüzgar tribünlerini de en kısa zamanda göreceğiz ve bu yatırımları da getireceğiz. Böylece petrolü, madenleri, rüzgarı, hidroelektrik santralleriyle tam bir enerji şehri olacak Şırnak." dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da Gabar'daki petrol üretiminin hayırlı olmasını diledi.

"Türkiye'nin başkenti Ankara, Türkiye'nin petrol başkenti de Şırnak'tır" diyen Tatar, kentin geleceğinin parlak olduğunu belirtti.

Tatar, terörün geçmişte Şırnak'a verdiği zararlara değinerek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Şırnak'ın adeta yeniden inşa edildiğini ifade etti.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise kentte petrol konusundaki hayallerinin bugün gerçekleştiğini belirtti.

Bölgede yıllarca yapılmayan hizmetlerin son zamanlarda gerçekleştirildiğini dile getiren Yarka, "Özellikle AK Parti iktidarının hizmet siyasetiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve kabinesinin talimatlarıyla bölgede hizmet çığırını yaşadık. Durmak yok çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da Şırnak'ın yıllardır terör nedeniyle beklenen kalkınmayı ve gelişmeyi sağlayamadığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde, Bakan Alparslan Bayraktar'ın da gayretiyle sadece kent için değil ülkedeki gençlerin istikbali için yepyeni bir çığır açıldığını aktardı.

Erkan, bu hizmetlere katkı sunan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.