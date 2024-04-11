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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 20:21, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 20:21
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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu başladı

Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

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