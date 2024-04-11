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UNICEF: Gazze'nin kuzeyine girmek için bekleyen bir aracımız vuruldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde dün bir aracının vurulduğunu duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 20:37, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 21:04
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UNICEF: Gazze'nin kuzeyine girmek için bekleyen bir aracımız vuruldu

UNICEF'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün, Gazze'nin kuzeyine girmek için bekleyen UNICEF'e ait bir araca canlı mühimmat isabet etti. Olay, İsrailli yetkililere iletildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Maalesef, insani yardım çalışanları hayat kurtaran yardımları sağlarken tehlikelere maruz kalmaya devam ediyor. İnsani yardım çalışanları, uluslararası insancıl hukuk gereğince korunmadıkça, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

UNICEF'in açıklamasında, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 545 Filistinli öldürüldü, 76 bin 94 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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