Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine ikamete giden polis ekipleri, Yağmur Sarnıç'ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağmur Sarnıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor.