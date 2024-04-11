İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Dünya Bankası'ndan Türkiye için enflasyon tahmini
Dünya Bankası'ndan Türkiye için enflasyon tahmini
'İsrail'le ihracatın devam ettiği' iddialarına yalanlama
'İsrail'le ihracatın devam ettiği' iddialarına yalanlama
Bayram tatilinin ilk 5 gününde 38 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 5 gününde 38 kişi hayatını kaybetti
Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: Formalite evlilik
Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: Formalite evlilik
YSK, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti
YSK, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti
Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu
Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı
KDK'dan lisede 'blok ders' yapılmasın tavsiyesi
KDK'dan lisede 'blok ders' yapılmasın tavsiyesi
9. Yargı Paketi bayramdan sonra gündeme gelecek
9. Yargı Paketi bayramdan sonra gündeme gelecek
Seçimlerde 4 partinin 6 itirazı kabul edildi
Seçimlerde 4 partinin 6 itirazı kabul edildi
Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor
'Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir'
'Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir'
Kırsalda Mehmetçik'in yakın dostu, 'Yıkı'
Kırsalda Mehmetçik'in yakın dostu, 'Yıkı'
Hüzün ve sevinç bir arada! 400 milyon için buruk bayram
Hüzün ve sevinç bir arada! 400 milyon için buruk bayram
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
'Yapamazsın' diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
'Yapamazsın' diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak
2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak
Özel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!
Özel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!
Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!
Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!
Dizel bir sedan otomobilin yıllık masrafı 160 bin lira...
Dizel bir sedan otomobilin yıllık masrafı 160 bin lira...
AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!
AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Ankara için yeni tedbirler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Ankara için yeni tedbirler
Bakanlıktan İstanbul'a metro yatırımı: Erdoğan imzayı attı...
Bakanlıktan İstanbul'a metro yatırımı: Erdoğan imzayı attı...
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye için enflasyon tahmini

Dünya Bankası, Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminini açıkladı. Banka, Türkiye'de enflasyonun mayısta zirveyi gördükten sonra kademeli olarak gerileyeceğini belirtti. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyüyeceği tahmin edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 22:12, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 22:22
Yazdır
Dünya Bankası'ndan Türkiye için enflasyon tahmini

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği bildirdi.

Dünya Bankası, ocak ayında Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceğini tahmin etmişti. Raporda, makroekonomik konsolidasyon çabalarının yurt içi talebi kısıtlamasının beklendiği aktarıldı.

"ENFLASYON MAYISTA ZİRVE YAPACAK"

Bankanın raporunda, "Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerilemesi beklenirken, net ihracatın artan katkısıyla 2024 yılından itibaren cari dengenin iyileşmesi öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Görünümün mevcut politika duruşunun devamına bağlı olduğu belirtilen raporda, görünüme yönelik risklerin dengeli olduğu kaydedildi.

Raporda, yeni ekonomik yönetiminin artan itibarının daha fazla yatırım girişiyle sonuçlanabileceği, bunun da para biriminin istikrar kazanmasına ve ekonomik düzenlemenin hızlandırılmasına yardımcı olabileceği ifade edildi.

AVRUPA VE ORTA ASYA BÜYÜME TAHMİNİNE GÜNCELLEME

Banka, Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 2,8 olmasının beklendiğini bildirdi. Zayıflayan küresel ekonomi, sıkı para politikası, Çin'deki yavaşlama ve düşük emtia fiyatlarının bölgenin büyüme görünümü üzerinde baskı yaratacağı kaydedildi.

Ocak ayında Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyüyeceği öngörülmüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber