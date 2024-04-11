Osman Kaya'dan 3+1'liler için tarihi adım!

"3+1'in Kaldırılması için Gelin Tek Ses Olalım"



Genel başkan Kaya sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:



"3+1 sözleşmeli olarak atanan meslektaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması tüm sponsorluğunu üstleneceğimiz bir organizasyona imza atıyoruz!



3+1 sözleşmeli olarak atanan meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti en gür sesle dile getirmek adına,



Ailesinden, eşinden, yavrusundan, annesinden babasından ayrı kalan tüm GENÇLER için!



3+1 SAĞLIK ŞURASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ. 3-4 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz. Bu şuraya sendika adı ve 3+1'liler için görüşü fark etmeksizin tüm sağlık sendikalarını davet ediyorum. Gelin, 3+1'liler için sürdürdüğümüz mücadelenin etrafında kenetlenelim!"



Tüm Sendikalara Ortak Çağrı



Kamuda 3+1 sözleşmeli olarak çalışan memurlar için tüm sendikalara ortak çağrıda bulunan Osman Kaya gün birleşme günüdür dedi. 3+1 sözleşmeli olarak çalışan memurların yaşadığı mağduriyetin altını çizen Kaya, bu noktada sendikalar olarak ismimizi, cismimizi bir kenara bırakıp 3+1 sözleşmeliler için ortak bir mücadelede kenetlenmeliyiz dedi.