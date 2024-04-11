Osman Kaya'dan 3+1'liler için tarihi adım!
Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya kamuda 3+1 sözleşmeli olarak çalışan memurlar için tüm sendikalara tarihi bir çağrıda bulundu.
"3+1'in Kaldırılması için Gelin Tek Ses Olalım"
Genel başkan Kaya sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere
yer verdi:
"3+1 sözleşmeli olarak atanan meslektaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması
tüm sponsorluğunu üstleneceğimiz bir organizasyona imza atıyoruz!
3+1 sözleşmeli olarak atanan meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti en gür
sesle dile getirmek adına,
Ailesinden, eşinden, yavrusundan, annesinden babasından ayrı kalan tüm GENÇLER
için!
3+1 SAĞLIK ŞURASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ. 3-4 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz.
Bu şuraya sendika adı ve 3+1'liler için görüşü fark etmeksizin tüm sağlık sendikalarını
davet ediyorum. Gelin, 3+1'liler için sürdürdüğümüz mücadelenin etrafında kenetlenelim!"
Tüm Sendikalara Ortak Çağrı
Kamuda 3+1 sözleşmeli olarak çalışan memurlar için tüm sendikalara ortak çağrıda bulunan Osman Kaya gün birleşme günüdür dedi. 3+1 sözleşmeli olarak çalışan memurların yaşadığı mağduriyetin altını çizen Kaya, bu noktada sendikalar olarak ismimizi, cismimizi bir kenara bırakıp 3+1 sözleşmeliler için ortak bir mücadelede kenetlenmeliyiz dedi.
3+1'in Düşürülmesi İçin Tarihi Adımı Atıyoruz!Osman KAYA (@osmkya06) April 10, 2024
3+1 sözleşmeli olarak atanan meslektaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması tüm sponsorluğunu üstleneceğimiz bir organizasyona imza atıyoruz!
3+1 sözleşmeli olarak atanan meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti en gür sesle.