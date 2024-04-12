Otoyolda bariyere çarpan taksideki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan taksi şoförü Hikmet Can H. ile araçtaki 4 yolcu Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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