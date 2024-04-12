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Fahiş fiyata kapatma geliyor

Fahiş fiyat artışıyla piyasa işleyişini bozan işletmelere kapatma cezası geliyor. Meclis gündemine gelecek olan 10 maddelik Ticaret Kanunu teklifine göre, para cezaları da yıllık enflasyon oranlarına göre belirlenecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 07:21, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 07:21
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Fahiş fiyata kapatma geliyor

Fahiş fiyatla mücadele kapsamında caydırıcılığının artırılması için yeni adımlar yolda. Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen ceza parayla sınırlı kalmayıp sağlıksız ve taklit ürün yapanlar da olduğu gibi kapatılabilecek. AK Parti, yeni Ticaret kanun teklifini Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı fahiş fiyatla mücadele yasası, 16 Nisan'da yasama faaliyetlerine başlayacak olan Meclis'in gündemine alınacak.

BİR AY İÇİNDE MECLİS'TE

Yasa teklifiyle, denetimler, idari para cezaları ve ay sonunda süresi dolacak olan ticari kooperatif kayıt sistem işlemlerinin süresinin uzatılması gibi düzenlemeler yer alacak. Fahiş fiyat atışı yapan işletmelerin belirli süre kapatılmasını imkan tanıyan yeni yasa teklifinin bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sevk edileceği bildirildi. AK Parti grup yönetiminin üzerinde çalışmaya başladığı kanun teklifi, Meclis'in çalışmalarına başlamasının ardından gündeme alınacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE KAPSAMINDA

10 maddeden oluşması beklenen düzenlemeyle, enflasyonist eğrinin yükselmesine neden olan fahiş fiyatların önüne geçilecek. Gıda ve hazır giyimde hayat pahalılığı dışında enflasyona neden olan etmenlerle mücadele için idari para cezalarının yıllık enflasyon nispetinde artırılması bekleniyor. Mevzuata aykırı hareket eden işletmelerin belirli süre kapatılmasını öngören düzenleme, Meclis'in açılmasından sonra gündeme alınacak kanun teklifleri arasında yer alacak.

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