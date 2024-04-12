Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 09:20, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:18
Onikişubat ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde D.K., kıraathanenin önüne aracıyla gelerek silahla ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırı sonucu 66 yaşındaki kıraathane işletmecisi Şevket Kalaycı hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.