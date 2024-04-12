Antalya-Ankara arasını 4 saat 45 dakikaya düşürecek hızlı tren projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın, ilindeki "otoyol ve demiryolu projeleri" ile ilgili soru önergesini yanıtladı.

Uraloğlu, Antalya'nın kuzeyinden Alanya İlçesi'ne kadar kesintisiz ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla; Antalya Kuzey Çevre Yolu ve devamında bulunan devlet yoluna ait 12 km'lik kesimin üç şeritli ve kavşakları farklı seviyeli hale getirilerek, Serik İlçesi'nde otoyol güzergahı ile bütünleştirildiğini belirterek, proje güzergahının devamı olan Konaklı ile Gazipaşa arasında ise otoyol ön proje çalışmalarına başlandığını aktardı.

Antalya'nın hızlı demiryolı ağına bağlanması için...

Uraloğlu, Antalya'nın hızlı demiryolu ağına bağlanması amacıyla; 425 kilometrelik Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya ve 541 kilometrelik Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya kesimlerinde, 200 km/saat tasarım hızına uygun olarak hızlı tren demiryolu projelerinin planlandığını, tüm kesimlerde etüt proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Antalya Demiryolu projesi

Milliyet'in haberine göre; Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana hep gündemde olan Antalya'ya demiryolu ulaşımının sağlanması düşüncesi ve projesi, 100 yıla yakın bir süredir bir türlü gerçekleşemedi.

Projenin gerçekleşmesi için Cumhuriyet'in 10. Yılı olan 1933'te kanun çıkarıldı ve ödenek ayrıldı. 1 Nisan 1933 tarihinde TBMM'de kabul edilen kanun kapsamında 324 kilometrelik Afyonkarahisar-Antalya demiryolu hattının inşası için 25 milyon lira ödenek ayrıldı, projenin 4 yıl içinde bitirilmesi planlandı. Projenin Burdur'a kadar olan kısmı tamamlandı, ancak ödenek yetersizliği ve daha sonra patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı koşullarda Antalya hattı yarım kaldı.

İzmir bağlantılı tren hattının parçası

Bakan Uraloğlu'nun duyurduğu, Antalya'yı Eskişehir'e bağlayacak olan yeni hızlı tren hattı, Ankara ve İstanbul ile yapımı devam eden İzmir bağlantılı hızlı tren hatlarının da bir parçası olacak. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul'dan Antalya'ya 4 saat 45 dakikada hızlı trenle ulaşılabilecek.