Hasankeyf bayramda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek
SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek
'Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması'ndan 3 bin 407 kişi yararlandı
'Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması'ndan 3 bin 407 kişi yararlandı
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim! 5 milyon 321 bin lira ceza!
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim! 5 milyon 321 bin lira ceza!
30 milyon eve dönüyor: Hipnoz'a dikkat
30 milyon eve dönüyor: Hipnoz'a dikkat
CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek
CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek
Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak
Yaz yurda erken geldi: Sıcaklıklar 30 dereceye dayanacak
'Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor'
'Evcil hayvan sahibi olmak kalbe iyi geliyor'
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
Baharda dijital temizlik zamanı! Cep telefonunda güvenliğinizi artırın
İran, İsrail'e saldırı başlattı
İran, İsrail'e saldırı başlattı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Beyoğlu'nda sokakta bulunanlara silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Evren Barış Yavuz tutuklandı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Tatilciler dönüyor; 12 saatte 10 bin araç çıkış yaptı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kütahya kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Antalya'daki teleferik kazasında 13 gözaltı kararı
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Esenyurt'ta ATM'de sahte para iddiası
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Teleferik kazasında mahsur kalanların tamamı kurtarıldı
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Otogarda bayram dönüşü hareketliliği
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden teleferik kazasıyla ilgili açıklama
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
Erdoğan, Papa Fransuva'ya Filistin mektubu gönderdi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Altında tarihi zirveler!
Altında tarihi zirveler!
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hasankeyf bayramda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ülkenin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 14:20, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:11
Yazdır
Hasankeyf bayramda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Hasankeyf'teki tarihi eserler, 9 günlük bayram tatilinde de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bayram tatilinde kültür turizmini tercih ederek ülkenin farklı illerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelen turistler, Hasankeyf'te baraj gölü sahasından taşınan tarihi eserleri yeni yerlerinde ziyaret etti.

İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi, Hasankeyf Müzesi ve Er-Rızk Camisi'ni ziyaret eden turistler, tarihi mekanlar önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

İlçedeki ziyaretçi yoğunluğundan esnaf da memnun kaldı.

"Amacımız Hasankeyf'i turizmde istenilen potansiyele ulaştırmak"

Esnaf Mehmet Salih İnalöz, ziyaretçi yoğunluğundan mutlu olduklarını söyledi.

Ramazan ayında iş yerlerinin tadilatını yapıp bayrama hazırlandıklarını ifade eden İnalöz, "İlçede 9 günlük bayram tatilinin yoğunluğu var. Temennimiz ilerleyen zaman diliminde de bu yoğunluğun devam etmesi. Amacımız Hasankeyf'i turizmde istenilen potansiyele ulaştırmak. Misafirlerimizi Hasankeyf'te ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

İlçede tur rehberi Mustafa İridil de ramazan ayının durgun geçtiğini, bayram tatilinde ise ziyaretçi ilgisi ile karşılaştıklarını belirtti.

İridil, Hasankeyf'in tarihi ve turistik önemine değinerek, "Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir yerdir. Herkesi davet ediyoruz. Ziyaretçileri ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Sabri Sümer, tarihi ilçeyi görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tarihi ilçeyi çok beğendim. Tarihi mekanlar, taş evler çok güzel. Buranın manzarası da çok güzel. Hediyelik eşyaları da çok beğendik. Ailemle geldim. Ailemin de buradaki kültürü görmesini istedim"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber