Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama

"Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü'de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle"

Deprem denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür , Malatya 'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem e ilişkin X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

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