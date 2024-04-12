Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 14:30, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.