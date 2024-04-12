Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.