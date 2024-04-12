Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki kadın hayatını kaybetti, eşi ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 14:50, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:52
E.S'nin (55) kullandığı 34 GSM 721 plakalı otomobil, Sarıgöl-Alaşehir kara yolu Selimiye Mahallesi geçişinde Ç.A. (41) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki sürücü ile eşi Özlem A. (42) ve 4 yaşındaki oğulları Emir Çetin A, yola savruldu.
Ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem A, kurtarılamadı. Tedavileri süren yaralılardan Emir Çetin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü E.S, gözaltına alındı.