İYİ Parti'den Erdoğan-Akşener görüşmesine açıklama

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından, 3,7 oy alan İYİ Parti'de Akşener seçimli olağanüstü kurultaya gitme kararı almış ve Akşener aday olmayacağını ilan etmişti.

"Bayramlaşma amacı ile nezaketen yapılan görüşme, farklı iddialarla partiye yönelik algı operasyonuna dönüştürülmüştür." denilen açıklamada, görüşmeye ilişkin gerçek dışı haberler ve iddiaların ortaya konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşmenin bayramlaşma dışında hiçbir içeriğinin olmadığı ifade edildi.

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