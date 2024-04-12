Türkiye ve Irak arasında Ulaştırma Bakanları Konseyi kurulacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında oluşturulacak Kalkınma Yolu Projesi kapsamında çalışmalarının büyük bir süratle devam ettiğini belirterek, "Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye'nin Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan ulaştırma bakanlarıyla kurduğu Bakanlar Konseyi'ne benzer bir mekanizmanın Türkiye ve Irak arasında kurulması için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son bir yıllık süreçte Kalkınma Yolu konusunda önemli adımlar atıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı içerisinde gerçekleştireceği Irak ziyaretinde bu proje ile ilgili olarak önemli kararlar alınabileceğini ve bu ziyaretin Kalkınma Yolu'nun yol haritasının çizilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

18 Ağustos 2023 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜRASAŞ AŞ ve TCDD Teknik AŞ yetkilileri ile Irak Cumhuriyeti Demiryolları heyeti arasında teknik toplantı yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Toplantıda Irak tarafı, inşa edecekleri demir yolunun Avrupa standartlarında ve standart hat olacağını, yolcu hizmetleri için 300 kilometre hızın planlandığını, karma işletmecilik yapılacağını ve demir yolunu işletmeye almak için 2028 yılını hedeflediklerini belirtti" dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek için Irak'ı ziyaret ettiğini anımsatan Uraloğlu, "Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye'nin Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Ulaştırma Bakanlarıyla kurduğu Bakanlar Konseyi'ne benzer bir mekanizmanın Türkiye ve Irak arasında kurulması için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık. Konseyde Türkiye ve Irak ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın da yer almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.