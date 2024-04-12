CHP Genel Başkanı Özel, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine acil şifalar diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 16:22, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 16:49
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine acil şifalar diledi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetleyerek, "Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.