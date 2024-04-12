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CHP Genel Başkanı Özel'den şehit yakınlarına bayram telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit yakınlarını arayarak bayramlarını kutladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 16:44, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 16:47
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CHP Genel Başkanı Özel'den şehit yakınlarına bayram telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit yakınlarını arayarak bayramlarını kutladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz ve şehit Eren Bülbül'ün ağabeyi Olcay Bülbül ile telefonda görüştü.

Şehit ailelerinin bayramlarını kutlayan Özel, ayrıca Ramazan Bayramı'ndan hemen önce Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın amcası Cuma Aslan'ı da arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

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