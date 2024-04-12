Yılmaz Tunç: Uluslararası toplum, gazetecileri hedef alan İsrail'e sessiz kalmamalı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Filistin'deki vahşeti gözler önüne seren gazetecileri hedef alan İsrail'e uluslararası toplum sessiz kalmamalı, bu insanlık dışı saldırıların hesabı mutlaka sorulmalıdır" dedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 18:43, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 18:44
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibine İsrail ordusu tarafından yapılan hava saldırısını lanetliyorum. Saldırıda yaralanan Sami Şahada'ya acil şifalar diliyorum. Filistin'deki vahşeti gözler önüne seren gazetecileri hedef alan İsrail'e uluslararası toplum sessiz kalmamalı, bu insanlık dışı saldırıların hesabı mutlaka sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.