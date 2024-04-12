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Vizesiz ülkeler 2024 listesi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize gerektirmeyen veya kolaylıkla vize alabileceği birçok ülke bulunmaktadır. Uluslararası anlaşmalar ve işbirlikleri çerçevesinde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayan ülkeler arasında dünyanın dört bir yanından birçok önemli nokta bulunmaktadır. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin bir rehberi:

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 20:54, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 23:16
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Vizesiz ülkeler 2024 listesi

Evrak toparlamak, nüfus dairelerinde uzun kuyruklara girmek istemiyorsanız vizesiz gidilebilecek ülkeler oldukça pratik ve bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Son zamanlarda artan vize başvuru harçlarından sonra vize danışmanlık şirketlerine, vize merkezlerine masraf yapmak zorunda kalmadan hızlı ve daha hesaplı bir tatil imkanı olarak değerlendirebilirsiniz.

Gerçekleşen son değişiklik ve düzenlemelerin ardından 2024 yılı vizesiz gidilen ülkeler hakkında alfabetik olarak sıraladığımız listemizi ve önemli tüyolarımızı okumadan seyahat planı yapmayın.

Vizesiz ülkeler 2024 listesi

Vizesiz seyahat etmeyi planlıyorsan T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan 2024 güncel listeye göre pasaportunuzla vizesiz gidilen ülkeleri, online vize imkanı sunan ve kapıda vize kolaylığı sunan ülkeleri alfabetik sıraya göre derledik.

Önemli: Kapıda vize uygulamasından yararlanacaksanız yanınıza mutlaka davet mektubu, otel rezervasyonu, uçak ya da otobüs bileti gibi belgelerinizi bulundurun.

Andorra Avrupa Vizesiz 90Gün
Angola Afrika Vizesiz 30 Gün
Antigua ve Barbuda Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Arjantin Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Arnavutluk Avrupa Vizesiz 90 Gün
Azerbaycan Avrupa Vizesiz 90 Gün
Bahamalar Kuzey Amerika Kapıda Vize 240 Gün
Bahreyn Asya Online Vize 30 Gün
Barbados Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün
Belarus-Beyaz Rusya Avrupa Vizesiz 30 Gün
Belize Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Bolivya Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Bosna-Hersek Avrupa Vizesiz 90 Gün
Botsvana Afrika Vizesiz 90 Gün
Brezilya Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Britanya Virjin Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün
Brunei Asya Vizesiz 30 Gün
Cibuti Afrika Online Vize 90 Gün
Cook Adaları Okyanusya Vizesiz 180 Gün
Doğu Timor Asya Kapıda Vize 30 Gün
Dominika Kuzey Amerika Vizesiz 21 Gün
Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika Kapıda Vize 30 Gün
Ekvador Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
El Salvador Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Endonezya Asya Vizesiz 30 Gün
Ermenistan Avrupa Kapıda Vize ve Online Vize 21 Gün
Esvatini Afrika Vizesiz 30 Gün
Fas Afrika Vizesiz 90 Gün
Fiji Okyanusya Vizesiz 90 Gün
Filipinler Asya Vizesiz 30 Gün
Guatemala Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika Kapıda Vize 30 Gün
Güney Kore Asya Vizesiz 90 Gün
Gürcistan Avrupa Vizesiz 360 Gün
Haiti Kuzey Amerika Kapıda Vize 90 Gün
Honduras Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Hong Kong Asya Vizesiz 90 Gün
İran Asya Vizesiz 90 Gün
Jamaika Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Japonya Asya Vizesiz 90 Gün
KKTC Avrupa Vizesiz 90 Gün
Kamboçya Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün
Karadağ Avrupa Vizesiz 90 Gün
Katar Asya Vizesiz 90 Gün
Kazakistan Asya Vizesiz 30 Gün
Kenya Afrika Online Vize 90 Gün
Kırgızistan Asya Vizesiz 90 Gün
Kolombiya Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Komorlar Afrika Kapıda Vize
Kosova Avrupa Vizesiz 90 Gün
Kosta Rika Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Kuveyt Asya Kapıda Vize 30 Gün
Küba Kuzey Amerika Vizesiz Turist kartı
Laos Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün
Libya Afrika Vizeli ama 16 yaş altı ve 55 yaş üstü muaf ---
Lübnan Asya Vizesiz 90 Gün
Madagaskar Afrika Kapıda Vize 30 Gün
Makao Asya Vizesiz 30 Gün
Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Vizesiz 90 Gün
Maldivler Asya Kapıda Vize 30 Gün
Malezya Asya Vizesiz 90 Gün
Marshall Adaları Asya Vizesiz 90 Gün
Mauritius Afrika Vizesiz 30 Gün
Meksika Kuzey Amerika Online Vize 180 Gün
Mısır Asya Kapıda Vize 30 Gün
Moğolistan Asya Vizesiz 30 Gün
Moldova Avrupa Vizesiz 90 Gün
Mozambik Afrika Kapıda Vize ve Online Vize 90 Gün
Myanmar Asya Online Vize 28 Gün
Nepal Güney Asya Kapıda Vize 90 Gün
Nikaragua Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Niue Okyanusya Vizesiz 30 Gün
Özbekistan Asya Vizesiz 30 Gün
Palau Cumhuriyeti Okyanusya Vizesiz 30 Gün
Panama Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün
Paraguay Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Peru Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Rusya Avrupa Kapıda Vize 16 Gün
Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Saint Lucia Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün
Saint Vincent ve Grenadinler Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün
Samoa Okyanusya Vizesiz 90 Gün
Sao Tome ve Principe Afrika Vizesiz 15 Gün
Senegal Afrika Kapıda Vize 90 Gün
Seyşeller Afrika Vizesiz 90 Gün
Sırbistan Avrupa Vizesiz 90 Gün
Singapur Asya Vizesiz 30 Gün
Solomon Adaları Okyanusya Vizesiz 90 Gün
Sri Lanka Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün
Sudan Afrika Kapıda Vize 30 Gün
Suudi Arabistan Asya Kapıda Vize ve Online Vize 90 Gün
Surinam Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Suriye Asya Vizesiz 90 Gün
Şili Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Tacikistan Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün
Tanzanya Afrika Kapıda Vize 90 Gün
Tayland Asya Vizesiz 30 Gün
Tayvan Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün
Togo Afrika Kapıda Vize
Tonga Okyanusya Kapıda Vize 31 Gün
Trinidad ve Tobago Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün
Tunus Afrika Vizesiz 90 Gün
Tuvalu Okyanusya Vizesiz 30 Gün
Turks ve Caicos Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün
Uganda Afrika Kapıda Vize 90 Gün
Ukrayna Avrupa Vizesiz 90 Gün
Umman Asya Kapıda Vize 30 Gün
Uruguay Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Ürdün Asya Vizesiz 90 Gün
Vanuatu Okyanusya Vizesiz 90 Gün
Venezuela Güney Amerika Vizesiz 90 Gün
Zambiya Afrika Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün

Önemli: Yukarıdaki listede yer alan vizesiz gidilebilecek ülkeler umuma mahsus pasaport sahiplerin göz önünde bulundurularak hazırlandı. Farklı türde bir pasaporta sahipseniz ve hangi ülkelere seyahat imkanınız bulunuyor diye merak ediyorsanız resmi kaynak, kurum ve kuruluşlardan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Detaylı bilgi için resmi kaynak olan T.C. Dışişleri Bakanlığı sayfasını ziyaret edin.

Vizesiz seyahat ne demek?

Bazı ülkelere seyahat ederken yalnızca sahip olduğunuz pasaport ya da kimlik belgesiyle seyahat edebilirsiniz. Bu durumda gideceğiniz ülke sizden vize de talep etmez. Ülkeye giriş için konsolosluk ya da benzeri aracı kurumlarda sıra beklemeden, evrakların peşinde koşturmadan yolculuğa çıkabilirsiniz.

Vizesiz seyahat için sadece biletinizi, bavulunuzu ve kimlik belgenizi ya da pasaportunuzu yanınıza almanız yeterli.

Vizesiz seyahat edebilmenin en güzel yanı da vizenizin reddedilme riskinin tamamen ortadan kalkması diyebiliriz.

Vize istemeyen Balkan ülkeleri

Türk vatandaşlardan vize istemeyen Balkan ülkelerinin bir kısmı aynı zamanda Avrupa'da vizesiz gidilebilecek yerleri oluşturuyor. İşte vize istemeyen Balkan ülkeleri.

  • Bosna Hersek
  • Arnavutluk
  • Belarus
  • Karadağ
  • Sırbistan
  • Moldova
  • Makedonya

Pasaportsuz gidilebilecek ülkeler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin yanı sıra herhangi bir pasaport göstermeden de girebileceğiniz ülkeler mevcut. Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Ukrayna Türk vatandaşlarından pasaport istemeyen ülkelerden birkaçı. Ehliyet ve kimlik benzeri bir belge ile giriş mümkün.

Yalnızca kimlik belgesiyle girebileceğiniz ülkeler şunlar:

  • Gürcistan
  • Moldova
  • KKTC
  • Ukrayna
  • Azerbaycan

Vizesiz ülkelere girerken pasaport gerekli mi?

Evet, vizesiz ülkelere seyahat ederken yanınızda mutlaka geçerlilik süresi en az 6 ay olan pasaportunuzu bulundurmanız mecburi.

Vizesiz seyahat nasıl yapılır?

Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelere seyahat ederken yerine getirmeniz gereken bazı şartlar var.

Öncelikle sınır kapısında yurt dışına çıkış formunu doldurup imzalamalısınız. (Seyahatiniz boyunca yanınızda bulunması olukça önemli.)

Ardından yurt dışı çıkış harcını ödemelisiniz. 2024 yılı yurt dışına çıkış harcı henüz güncellenmedi. Yeni düzenlemeye dek geçen seneki gibi 150 TL.

Yanınızda pasaportunuzu bulundurmalısınız.

Önemli: Ülkeye girişinizden başlayarak en az 6 ay süreyle geçerli olması gerekiyor.

Gümrük görevlileri otel rezervasyonu, gidiş dönüş biletlerinizi ve özel seyahat sağlık sigortanız görmek isteyecek. Dolayısıyla seyahatinizle ilgili belgeleri ve maddi yeterliliğinizi kanıtlayan belgelerin çıktısını ya da dijital kopyalarını yanınızda bulundurun.

Önemli: Öyle ki tek yönlü biletiniz bulunuyorsa Güney Amerika ülkelerine seyahat etmeniz mümkün değil.

Vizesiz ülkelere girişte kimlik gerekli mi?

Yanınızda pasaport yer alıyorsa ülkeye giriş için kimlik belgesine ihtiyacınız yok fakat seyahat ettiğiniz ülkede güvenlik sebeplerinden ötürü kimliğinizi mutlaka yanınızda bulundurun.

Kapıda vize için gereken belgeler

İstenen belgeler ülkelere göre farklılık gösterebilse de mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken belgeleri sizin için derledik.

  • En az 1 yıl geçerliliği olan pasaport ve fotokopisi
  • Vize ücreti
  • Seyahat sigortası
  • Otel ya da konaklama belgesi
  • En az 4 biyometrik fotoğraf
  • En az 3 ay öncesine uzanan banka hesap özeti
  • Vize için başvuru formu
  • Gidiş ve dönüş uçak biletleri

Kapıda vize ücretleri nedir?

Ücretlendirmeler ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber genellikle ödemeler euro cinsi üzerinden kabul ediliyor. Çoğu ülke de vize verilen gün sayısına göre ücretlendirme yapıyor. Detaylı bilgi için T.C. Dışişleri Bakanlığı sayfasına uğrayabilirsiniz.

Kapıda vize ne kadar sürede çıkar?

Evraklarınızı eksiksiz yanınızda bulunduruyorsanız ve sınır kapısındaki yoğunluk normal seviyelerdeyse 10 dakikayı aşmayan hızlı bir işlemleilgili ülkeye giriş yapabiliyorsunuz.

Vizesiz kaç ülkeye gidilir?

2024 yılı güncel verilerine göre ülkemizden vizesiz gidilebilecek 97 ülke bulunuyor.

Kimlikle gidilen ülkeler hangileri?

2024 itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Moldova Gürcistan ve Ukrayna pasaport bulundurmadan kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkelerden.

Önemli: Kimlik kartlarının yeni ve çipli olması zorunluluğu aranıyor. Eski ve hasarlı kimlikler geçersiz kabul ediliyor.

Seyahat edeceğiniz ülkenin aşı zorunluluğu var mı?

Afrika ülkeleri başta olmak üzere bazı Güney Amerika ülkeleri aşı zorunluluğu bulunduruyor. Sarı Humma aşısını şart koşan bu ülkelere gitme planı yapıyorsanız 10 gün önceden aşı olmanızda fayda var çünkü aşının aktifleşmesi 10 gün alıyor. Gideceğiniz ülkede aşı zorunluluğu olup olmadığını Sağlık Bakanlığı sitesinden kontrol edebilirsiniz.

Vizesiz gidilebilen ülkelere seyahat ederken dikkat edilmesi gerekenler

  • Seyahat edeceğiniz ülkeler pasaportunuzun o ülkede konaklayacağınız süre zarfında geçerli olmasını bekler. Pasaportunuzun en az 6 aylık geçerliliğinin bulunması gerekebilir.
  • Gideceğiniz ülkenin aşı ve sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak aşılarınızı yaptırın. Seyahat sağlık sigortasını da hazır bulundurun.
  • Acil durum ve olası aksiliklerde gideceğiniz ülkenin konsolosluk ve elçiliklerini not etmenizde fayda var.
  • Seyahat edeceğiniz ülkenin döviz kurunda para bulundurun.
  • Güney Kore vize istemese dahi Covid-19 önlemleri gereğince 2019 senesinden beri Türk vatandaşlarından KETA belgesini zorunlu olarak talep ediyor.
  • Azerbaycan'a pasaportsuz gidiş hakkı yalnızca Türkiye üzerinden direkt uçuşlarda geçerli. Başka bir ülkeden aktarmalı gidecekseniz mutlaka pasapotrunuzu bulundurun.
  • Güney Afrika ise zon zamanlarda Türk vatandaşlardan kapıda vize dahi talep etmeyebiliyor.

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