Vizesiz ülkeler 2024 listesi
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize gerektirmeyen veya kolaylıkla vize alabileceği birçok ülke bulunmaktadır. Uluslararası anlaşmalar ve işbirlikleri çerçevesinde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayan ülkeler arasında dünyanın dört bir yanından birçok önemli nokta bulunmaktadır. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin bir rehberi:
Evrak toparlamak, nüfus dairelerinde uzun kuyruklara girmek istemiyorsanız vizesiz gidilebilecek ülkeler oldukça pratik ve bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Son zamanlarda artan vize başvuru harçlarından sonra vize danışmanlık şirketlerine, vize merkezlerine masraf yapmak zorunda kalmadan hızlı ve daha hesaplı bir tatil imkanı olarak değerlendirebilirsiniz.
Gerçekleşen son değişiklik ve düzenlemelerin ardından 2024 yılı vizesiz gidilen ülkeler hakkında alfabetik olarak sıraladığımız listemizi ve önemli tüyolarımızı okumadan seyahat planı yapmayın.
Vizesiz ülkeler 2024 listesi
Vizesiz seyahat etmeyi planlıyorsan T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan 2024 güncel listeye göre pasaportunuzla vizesiz gidilen ülkeleri, online vize imkanı sunan ve kapıda vize kolaylığı sunan ülkeleri alfabetik sıraya göre derledik.
Önemli: Kapıda vize uygulamasından yararlanacaksanız yanınıza mutlaka davet mektubu, otel rezervasyonu, uçak ya da otobüs bileti gibi belgelerinizi bulundurun.
|Andorra
|Avrupa
|Vizesiz
|90Gün
|Angola
|Afrika
|Vizesiz
|30 Gün
|Antigua ve Barbuda
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Arjantin
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Arnavutluk
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Azerbaycan
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Bahamalar
|Kuzey Amerika
|Kapıda Vize
|240 Gün
|Bahreyn
|Asya
|Online Vize
|30 Gün
|Barbados
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|180 Gün
|Belarus-Beyaz Rusya
|Avrupa
|Vizesiz
|30 Gün
|Belize
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Bolivya
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Bosna-Hersek
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Botsvana
|Afrika
|Vizesiz
|90 Gün
|Brezilya
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Britanya Virjin Adaları
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|30 Gün
|Brunei
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Cibuti
|Afrika
|Online Vize
|90 Gün
|Cook Adaları
|Okyanusya
|Vizesiz
|180 Gün
|Doğu Timor
|Asya
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Dominika
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|21 Gün
|Dominik Cumhuriyeti
|Kuzey Amerika
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Ekvador
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|El Salvador
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Endonezya
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Ermenistan
|Avrupa
|Kapıda Vize ve Online Vize
|21 Gün
|Esvatini
|Afrika
|Vizesiz
|30 Gün
|Fas
|Afrika
|Vizesiz
|90 Gün
|Fiji
|Okyanusya
|Vizesiz
|90 Gün
|Filipinler
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Guatemala
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Güney Afrika Cumhuriyeti
|Afrika
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Güney Kore
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Gürcistan
|Avrupa
|Vizesiz
|360 Gün
|Haiti
|Kuzey Amerika
|Kapıda Vize
|90 Gün
|Honduras
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Hong Kong
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|İran
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Jamaika
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Japonya
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|KKTC
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Kamboçya
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
|Karadağ
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Katar
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Kazakistan
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Kenya
|Afrika
|Online Vize
|90 Gün
|Kırgızistan
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Kolombiya
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Komorlar
|Afrika
|Kapıda Vize
|Kosova
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Kosta Rika
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Kuveyt
|Asya
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Küba
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|Turist kartı
|Laos
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
|Libya
|Afrika
|Vizeli ama 16 yaş altı ve 55 yaş üstü muaf
|---
|Lübnan
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Madagaskar
|Afrika
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Makao
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Makedonya Cumhuriyeti
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Maldivler
|Asya
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Malezya
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Marshall Adaları
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Mauritius
|Afrika
|Vizesiz
|30 Gün
|Meksika
|Kuzey Amerika
|Online Vize
|180 Gün
|Mısır
|Asya
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Moğolistan
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Moldova
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Mozambik
|Afrika
|Kapıda Vize ve Online Vize
|90 Gün
|Myanmar
|Asya
|Online Vize
|28 Gün
|Nepal
|Güney Asya
|Kapıda Vize
|90 Gün
|Nikaragua
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Niue
|Okyanusya
|Vizesiz
|30 Gün
|Özbekistan
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Palau Cumhuriyeti
|Okyanusya
|Vizesiz
|30 Gün
|Panama
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|180 Gün
|Paraguay
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Peru
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Rusya
|Avrupa
|Kapıda Vize
|16 Gün
|Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Saint Lucia
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|180 Gün
|Saint Vincent ve Grenadinler
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|30 Gün
|Samoa
|Okyanusya
|Vizesiz
|90 Gün
|Sao Tome ve Principe
|Afrika
|Vizesiz
|15 Gün
|Senegal
|Afrika
|Kapıda Vize
|90 Gün
|Seyşeller
|Afrika
|Vizesiz
|90 Gün
|Sırbistan
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Singapur
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Solomon Adaları
|Okyanusya
|Vizesiz
|90 Gün
|Sri Lanka
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
|Sudan
|Afrika
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Suudi Arabistan
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|90 Gün
|Surinam
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Suriye
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Şili
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Tacikistan
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
|Tanzanya
|Afrika
|Kapıda Vize
|90 Gün
|Tayland
|Asya
|Vizesiz
|30 Gün
|Tayvan
|Asya
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
|Togo
|Afrika
|Kapıda Vize
|Tonga
|Okyanusya
|Kapıda Vize
|31 Gün
|Trinidad ve Tobago
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|30 Gün
|Tunus
|Afrika
|Vizesiz
|90 Gün
|Tuvalu
|Okyanusya
|Vizesiz
|30 Gün
|Turks ve Caicos
|Kuzey Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Uganda
|Afrika
|Kapıda Vize
|90 Gün
|Ukrayna
|Avrupa
|Vizesiz
|90 Gün
|Umman
|Asya
|Kapıda Vize
|30 Gün
|Uruguay
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Ürdün
|Asya
|Vizesiz
|90 Gün
|Vanuatu
|Okyanusya
|Vizesiz
|90 Gün
|Venezuela
|Güney Amerika
|Vizesiz
|90 Gün
|Zambiya
|Afrika
|Kapıda Vize ve Online Vize
|30 Gün
Önemli: Yukarıdaki listede yer alan vizesiz gidilebilecek ülkeler umuma mahsus pasaport sahiplerin göz önünde bulundurularak hazırlandı. Farklı türde bir pasaporta sahipseniz ve hangi ülkelere seyahat imkanınız bulunuyor diye merak ediyorsanız resmi kaynak, kurum ve kuruluşlardan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Detaylı bilgi için resmi kaynak olan T.C. Dışişleri Bakanlığı sayfasını ziyaret edin.
Vizesiz seyahat ne demek?
Bazı ülkelere seyahat ederken yalnızca sahip olduğunuz pasaport ya da kimlik belgesiyle seyahat edebilirsiniz. Bu durumda gideceğiniz ülke sizden vize de talep etmez. Ülkeye giriş için konsolosluk ya da benzeri aracı kurumlarda sıra beklemeden, evrakların peşinde koşturmadan yolculuğa çıkabilirsiniz.
Vizesiz seyahat için sadece biletinizi, bavulunuzu ve kimlik belgenizi ya da pasaportunuzu yanınıza almanız yeterli.
Vizesiz seyahat edebilmenin en güzel yanı da vizenizin reddedilme riskinin tamamen ortadan kalkması diyebiliriz.
Vize istemeyen Balkan ülkeleri
Türk vatandaşlardan vize istemeyen Balkan ülkelerinin bir kısmı aynı zamanda Avrupa'da vizesiz gidilebilecek yerleri oluşturuyor. İşte vize istemeyen Balkan ülkeleri.
- Bosna Hersek
- Arnavutluk
- Belarus
- Karadağ
- Sırbistan
- Moldova
- Makedonya
Pasaportsuz gidilebilecek ülkeler
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin yanı sıra herhangi bir pasaport göstermeden de girebileceğiniz ülkeler mevcut. Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Ukrayna Türk vatandaşlarından pasaport istemeyen ülkelerden birkaçı. Ehliyet ve kimlik benzeri bir belge ile giriş mümkün.
Yalnızca kimlik belgesiyle girebileceğiniz ülkeler şunlar:
- Gürcistan
- Moldova
- KKTC
- Ukrayna
- Azerbaycan
Vizesiz ülkelere girerken pasaport gerekli mi?
Evet, vizesiz ülkelere seyahat ederken yanınızda mutlaka geçerlilik süresi en az 6 ay olan pasaportunuzu bulundurmanız mecburi.
Vizesiz seyahat nasıl yapılır?
Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelere seyahat ederken yerine getirmeniz gereken bazı şartlar var.
Öncelikle sınır kapısında yurt dışına çıkış formunu doldurup imzalamalısınız. (Seyahatiniz boyunca yanınızda bulunması olukça önemli.)
Ardından yurt dışı çıkış harcını ödemelisiniz. 2024 yılı yurt dışına çıkış harcı henüz güncellenmedi. Yeni düzenlemeye dek geçen seneki gibi 150 TL.
Yanınızda pasaportunuzu bulundurmalısınız.
Önemli: Ülkeye girişinizden başlayarak en az 6 ay süreyle geçerli olması gerekiyor.
Gümrük görevlileri otel rezervasyonu, gidiş dönüş biletlerinizi ve özel seyahat sağlık sigortanız görmek isteyecek. Dolayısıyla seyahatinizle ilgili belgeleri ve maddi yeterliliğinizi kanıtlayan belgelerin çıktısını ya da dijital kopyalarını yanınızda bulundurun.
Önemli: Öyle ki tek yönlü biletiniz bulunuyorsa Güney Amerika ülkelerine seyahat etmeniz mümkün değil.
Vizesiz ülkelere girişte kimlik gerekli mi?
Yanınızda pasaport yer alıyorsa ülkeye giriş için kimlik belgesine ihtiyacınız yok fakat seyahat ettiğiniz ülkede güvenlik sebeplerinden ötürü kimliğinizi mutlaka yanınızda bulundurun.
Kapıda vize için gereken belgeler
İstenen belgeler ülkelere göre farklılık gösterebilse de mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken belgeleri sizin için derledik.
- En az 1 yıl geçerliliği olan pasaport ve fotokopisi
- Vize ücreti
- Seyahat sigortası
- Otel ya da konaklama belgesi
- En az 4 biyometrik fotoğraf
- En az 3 ay öncesine uzanan banka hesap özeti
- Vize için başvuru formu
- Gidiş ve dönüş uçak biletleri
Kapıda vize ücretleri nedir?
Ücretlendirmeler ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber genellikle ödemeler euro cinsi üzerinden kabul ediliyor. Çoğu ülke de vize verilen gün sayısına göre ücretlendirme yapıyor. Detaylı bilgi için T.C. Dışişleri Bakanlığı sayfasına uğrayabilirsiniz.
Kapıda vize ne kadar sürede çıkar?
Evraklarınızı eksiksiz yanınızda bulunduruyorsanız ve sınır kapısındaki yoğunluk normal seviyelerdeyse 10 dakikayı aşmayan hızlı bir işlemleilgili ülkeye giriş yapabiliyorsunuz.
Vizesiz kaç ülkeye gidilir?
2024 yılı güncel verilerine göre ülkemizden vizesiz gidilebilecek 97 ülke bulunuyor.
Kimlikle gidilen ülkeler hangileri?
2024 itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Moldova Gürcistan ve Ukrayna pasaport bulundurmadan kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkelerden.
Önemli: Kimlik kartlarının yeni ve çipli olması zorunluluğu aranıyor. Eski ve hasarlı kimlikler geçersiz kabul ediliyor.
Seyahat edeceğiniz ülkenin aşı zorunluluğu var mı?
Afrika ülkeleri başta olmak üzere bazı Güney Amerika ülkeleri aşı zorunluluğu bulunduruyor. Sarı Humma aşısını şart koşan bu ülkelere gitme planı yapıyorsanız 10 gün önceden aşı olmanızda fayda var çünkü aşının aktifleşmesi 10 gün alıyor. Gideceğiniz ülkede aşı zorunluluğu olup olmadığını Sağlık Bakanlığı sitesinden kontrol edebilirsiniz.
Vizesiz gidilebilen ülkelere seyahat ederken dikkat edilmesi gerekenler
- Seyahat edeceğiniz ülkeler pasaportunuzun o ülkede konaklayacağınız süre zarfında geçerli olmasını bekler. Pasaportunuzun en az 6 aylık geçerliliğinin bulunması gerekebilir.
- Gideceğiniz ülkenin aşı ve sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak aşılarınızı yaptırın. Seyahat sağlık sigortasını da hazır bulundurun.
- Acil durum ve olası aksiliklerde gideceğiniz ülkenin konsolosluk ve elçiliklerini not etmenizde fayda var.
- Seyahat edeceğiniz ülkenin döviz kurunda para bulundurun.
- Güney Kore vize istemese dahi Covid-19 önlemleri gereğince 2019 senesinden beri Türk vatandaşlarından KETA belgesini zorunlu olarak talep ediyor.
- Azerbaycan'a pasaportsuz gidiş hakkı yalnızca Türkiye üzerinden direkt uçuşlarda geçerli. Başka bir ülkeden aktarmalı gidecekseniz mutlaka pasapotrunuzu bulundurun.
- Güney Afrika ise zon zamanlarda Türk vatandaşlardan kapıda vize dahi talep etmeyebiliyor.