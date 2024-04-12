Evrak toparlamak, nüfus dairelerinde uzun kuyruklara girmek istemiyorsanız vizesiz gidilebilecek ülkeler oldukça pratik ve bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Son zamanlarda artan vize başvuru harçlarından sonra vize danışmanlık şirketlerine, vize merkezlerine masraf yapmak zorunda kalmadan hızlı ve daha hesaplı bir tatil imkanı olarak değerlendirebilirsiniz.

Gerçekleşen son değişiklik ve düzenlemelerin ardından 2024 yılı vizesiz gidilen ülkeler hakkında alfabetik olarak sıraladığımız listemizi ve önemli tüyolarımızı okumadan seyahat planı yapmayın.

Vizesiz ülkeler 2024 listesi

Vizesiz seyahat etmeyi planlıyorsan T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan 2024 güncel listeye göre pasaportunuzla vizesiz gidilen ülkeleri, online vize imkanı sunan ve kapıda vize kolaylığı sunan ülkeleri alfabetik sıraya göre derledik.

Önemli: Kapıda vize uygulamasından yararlanacaksanız yanınıza mutlaka davet mektubu, otel rezervasyonu, uçak ya da otobüs bileti gibi belgelerinizi bulundurun.

Andorra Avrupa Vizesiz 90Gün Angola Afrika Vizesiz 30 Gün Antigua ve Barbuda Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Arjantin Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Arnavutluk Avrupa Vizesiz 90 Gün Azerbaycan Avrupa Vizesiz 90 Gün Bahamalar Kuzey Amerika Kapıda Vize 240 Gün Bahreyn Asya Online Vize 30 Gün Barbados Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün Belarus-Beyaz Rusya Avrupa Vizesiz 30 Gün Belize Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Bolivya Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Bosna-Hersek Avrupa Vizesiz 90 Gün Botsvana Afrika Vizesiz 90 Gün Brezilya Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Britanya Virjin Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün Brunei Asya Vizesiz 30 Gün Cibuti Afrika Online Vize 90 Gün Cook Adaları Okyanusya Vizesiz 180 Gün Doğu Timor Asya Kapıda Vize 30 Gün Dominika Kuzey Amerika Vizesiz 21 Gün Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika Kapıda Vize 30 Gün Ekvador Güney Amerika Vizesiz 90 Gün El Salvador Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Endonezya Asya Vizesiz 30 Gün Ermenistan Avrupa Kapıda Vize ve Online Vize 21 Gün Esvatini Afrika Vizesiz 30 Gün Fas Afrika Vizesiz 90 Gün Fiji Okyanusya Vizesiz 90 Gün Filipinler Asya Vizesiz 30 Gün Guatemala Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika Kapıda Vize 30 Gün Güney Kore Asya Vizesiz 90 Gün Gürcistan Avrupa Vizesiz 360 Gün Haiti Kuzey Amerika Kapıda Vize 90 Gün Honduras Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Hong Kong Asya Vizesiz 90 Gün İran Asya Vizesiz 90 Gün Jamaika Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Japonya Asya Vizesiz 90 Gün KKTC Avrupa Vizesiz 90 Gün Kamboçya Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün Karadağ Avrupa Vizesiz 90 Gün Katar Asya Vizesiz 90 Gün Kazakistan Asya Vizesiz 30 Gün Kenya Afrika Online Vize 90 Gün Kırgızistan Asya Vizesiz 90 Gün Kolombiya Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Komorlar Afrika Kapıda Vize Kosova Avrupa Vizesiz 90 Gün Kosta Rika Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Kuveyt Asya Kapıda Vize 30 Gün Küba Kuzey Amerika Vizesiz Turist kartı Laos Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün Libya Afrika Vizeli ama 16 yaş altı ve 55 yaş üstü muaf --- Lübnan Asya Vizesiz 90 Gün Madagaskar Afrika Kapıda Vize 30 Gün Makao Asya Vizesiz 30 Gün Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Vizesiz 90 Gün Maldivler Asya Kapıda Vize 30 Gün Malezya Asya Vizesiz 90 Gün Marshall Adaları Asya Vizesiz 90 Gün Mauritius Afrika Vizesiz 30 Gün Meksika Kuzey Amerika Online Vize 180 Gün Mısır Asya Kapıda Vize 30 Gün Moğolistan Asya Vizesiz 30 Gün Moldova Avrupa Vizesiz 90 Gün Mozambik Afrika Kapıda Vize ve Online Vize 90 Gün Myanmar Asya Online Vize 28 Gün Nepal Güney Asya Kapıda Vize 90 Gün Nikaragua Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Niue Okyanusya Vizesiz 30 Gün Özbekistan Asya Vizesiz 30 Gün Palau Cumhuriyeti Okyanusya Vizesiz 30 Gün Panama Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün Paraguay Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Peru Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Rusya Avrupa Kapıda Vize 16 Gün Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Saint Lucia Kuzey Amerika Vizesiz 180 Gün Saint Vincent ve Grenadinler Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün Samoa Okyanusya Vizesiz 90 Gün Sao Tome ve Principe Afrika Vizesiz 15 Gün Senegal Afrika Kapıda Vize 90 Gün Seyşeller Afrika Vizesiz 90 Gün Sırbistan Avrupa Vizesiz 90 Gün Singapur Asya Vizesiz 30 Gün Solomon Adaları Okyanusya Vizesiz 90 Gün Sri Lanka Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün Sudan Afrika Kapıda Vize 30 Gün Suudi Arabistan Asya Kapıda Vize ve Online Vize 90 Gün Surinam Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Suriye Asya Vizesiz 90 Gün Şili Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Tacikistan Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün Tanzanya Afrika Kapıda Vize 90 Gün Tayland Asya Vizesiz 30 Gün Tayvan Asya Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün Togo Afrika Kapıda Vize Tonga Okyanusya Kapıda Vize 31 Gün Trinidad ve Tobago Kuzey Amerika Vizesiz 30 Gün Tunus Afrika Vizesiz 90 Gün Tuvalu Okyanusya Vizesiz 30 Gün Turks ve Caicos Kuzey Amerika Vizesiz 90 Gün Uganda Afrika Kapıda Vize 90 Gün Ukrayna Avrupa Vizesiz 90 Gün Umman Asya Kapıda Vize 30 Gün Uruguay Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Ürdün Asya Vizesiz 90 Gün Vanuatu Okyanusya Vizesiz 90 Gün Venezuela Güney Amerika Vizesiz 90 Gün Zambiya Afrika Kapıda Vize ve Online Vize 30 Gün

Önemli: Yukarıdaki listede yer alan vizesiz gidilebilecek ülkeler umuma mahsus pasaport sahiplerin göz önünde bulundurularak hazırlandı. Farklı türde bir pasaporta sahipseniz ve hangi ülkelere seyahat imkanınız bulunuyor diye merak ediyorsanız resmi kaynak, kurum ve kuruluşlardan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Detaylı bilgi için resmi kaynak olan T.C. Dışişleri Bakanlığı sayfasını ziyaret edin.

Vizesiz seyahat ne demek?

Bazı ülkelere seyahat ederken yalnızca sahip olduğunuz pasaport ya da kimlik belgesiyle seyahat edebilirsiniz. Bu durumda gideceğiniz ülke sizden vize de talep etmez. Ülkeye giriş için konsolosluk ya da benzeri aracı kurumlarda sıra beklemeden, evrakların peşinde koşturmadan yolculuğa çıkabilirsiniz.

Vizesiz seyahat için sadece biletinizi, bavulunuzu ve kimlik belgenizi ya da pasaportunuzu yanınıza almanız yeterli.

Vizesiz seyahat edebilmenin en güzel yanı da vizenizin reddedilme riskinin tamamen ortadan kalkması diyebiliriz.

Vize istemeyen Balkan ülkeleri

Türk vatandaşlardan vize istemeyen Balkan ülkelerinin bir kısmı aynı zamanda Avrupa'da vizesiz gidilebilecek yerleri oluşturuyor. İşte vize istemeyen Balkan ülkeleri.

Bosna Hersek

Arnavutluk

Belarus

Karadağ

Sırbistan

Moldova

Makedonya

Pasaportsuz gidilebilecek ülkeler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin yanı sıra herhangi bir pasaport göstermeden de girebileceğiniz ülkeler mevcut. Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Ukrayna Türk vatandaşlarından pasaport istemeyen ülkelerden birkaçı. Ehliyet ve kimlik benzeri bir belge ile giriş mümkün.

Yalnızca kimlik belgesiyle girebileceğiniz ülkeler şunlar:

Gürcistan

Moldova

KKTC

Ukrayna

Azerbaycan

Vizesiz ülkelere girerken pasaport gerekli mi?

Evet, vizesiz ülkelere seyahat ederken yanınızda mutlaka geçerlilik süresi en az 6 ay olan pasaportunuzu bulundurmanız mecburi.

Vizesiz seyahat nasıl yapılır?

Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelere seyahat ederken yerine getirmeniz gereken bazı şartlar var.

Öncelikle sınır kapısında yurt dışına çıkış formunu doldurup imzalamalısınız. (Seyahatiniz boyunca yanınızda bulunması olukça önemli.)

Ardından yurt dışı çıkış harcını ödemelisiniz. 2024 yılı yurt dışına çıkış harcı henüz güncellenmedi. Yeni düzenlemeye dek geçen seneki gibi 150 TL.

Yanınızda pasaportunuzu bulundurmalısınız.

Önemli: Ülkeye girişinizden başlayarak en az 6 ay süreyle geçerli olması gerekiyor.

Gümrük görevlileri otel rezervasyonu, gidiş dönüş biletlerinizi ve özel seyahat sağlık sigortanız görmek isteyecek. Dolayısıyla seyahatinizle ilgili belgeleri ve maddi yeterliliğinizi kanıtlayan belgelerin çıktısını ya da dijital kopyalarını yanınızda bulundurun.

Önemli: Öyle ki tek yönlü biletiniz bulunuyorsa Güney Amerika ülkelerine seyahat etmeniz mümkün değil.

Vizesiz ülkelere girişte kimlik gerekli mi?

Yanınızda pasaport yer alıyorsa ülkeye giriş için kimlik belgesine ihtiyacınız yok fakat seyahat ettiğiniz ülkede güvenlik sebeplerinden ötürü kimliğinizi mutlaka yanınızda bulundurun.

Kapıda vize için gereken belgeler

İstenen belgeler ülkelere göre farklılık gösterebilse de mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken belgeleri sizin için derledik.

En az 1 yıl geçerliliği olan pasaport ve fotokopisi

Vize ücreti

Seyahat sigortası

Otel ya da konaklama belgesi

En az 4 biyometrik fotoğraf

En az 3 ay öncesine uzanan banka hesap özeti

Vize için başvuru formu

Gidiş ve dönüş uçak biletleri

Kapıda vize ücretleri nedir?

Ücretlendirmeler ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle beraber genellikle ödemeler euro cinsi üzerinden kabul ediliyor. Çoğu ülke de vize verilen gün sayısına göre ücretlendirme yapıyor. Detaylı bilgi için T.C. Dışişleri Bakanlığı sayfasına uğrayabilirsiniz.

Kapıda vize ne kadar sürede çıkar?

Evraklarınızı eksiksiz yanınızda bulunduruyorsanız ve sınır kapısındaki yoğunluk normal seviyelerdeyse 10 dakikayı aşmayan hızlı bir işlemleilgili ülkeye giriş yapabiliyorsunuz.

Vizesiz kaç ülkeye gidilir?

2024 yılı güncel verilerine göre ülkemizden vizesiz gidilebilecek 97 ülke bulunuyor.

Kimlikle gidilen ülkeler hangileri?

2024 itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Moldova Gürcistan ve Ukrayna pasaport bulundurmadan kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkelerden.

Önemli: Kimlik kartlarının yeni ve çipli olması zorunluluğu aranıyor. Eski ve hasarlı kimlikler geçersiz kabul ediliyor.

Seyahat edeceğiniz ülkenin aşı zorunluluğu var mı?

Afrika ülkeleri başta olmak üzere bazı Güney Amerika ülkeleri aşı zorunluluğu bulunduruyor. Sarı Humma aşısını şart koşan bu ülkelere gitme planı yapıyorsanız 10 gün önceden aşı olmanızda fayda var çünkü aşının aktifleşmesi 10 gün alıyor. Gideceğiniz ülkede aşı zorunluluğu olup olmadığını Sağlık Bakanlığı sitesinden kontrol edebilirsiniz.

Vizesiz gidilebilen ülkelere seyahat ederken dikkat edilmesi gerekenler