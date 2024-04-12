Önder Kahveci: Katil israil vahşetini pervasızca sürdürüyor!

Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ' İSRAİL TÜM DEĞERLERİ AYAKLAR ALTINA ALMAYA DEVAM EDİYOR! Katil İsrail, Gazze'de ahlaki ve insani değerlerden uzak vahşetini pervasızca sürdürüyor.Uluslararası camianın artık bu vahşete son verecek tüm tedbirleri bir an önce almasını bekliyoruz. Hastaneleri bombalayan, sivilleri katleden, çocuk katili İsrail'i bir kere daha lanetliyor, yaralanan muhabirlere ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. paylaşımında bulundu.

'İsrail katil bir devlet olduğunu bir kez daha tescilledi

Kahveci, İsrail' in Gazze'de ahlaki ve insani değerlerden uzak vahşetini pervasızca sürdürdüğünü ve bu vahşete uluslararası tüm camianın ses çıkarması gerektiğini vurguladı.

Kahveci mesajının devamında: 'Aylardır masum sivillere karşı ateş yağdıran, kan kusan İsrail bugün de Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arapça ekibinin içinde bulunduğu araca hava saldırısında bulunmuştur. Olayda bir kameraman ağır yaralanırken, bir diğer muhabir hafif yaralarla kurtulmuştur.'

'Bu saldırı, İsrail'in his yoksulu, katil bir devlet olduğunu bir kere daha tescil ederken, basın özgürlüğü ve dokunulmazlığı gibi evrensel bir değeri daha ayaklar altına aldığını göstermiştir.'

'Uluslararası camianın artık bu vahşete son verecek tüm tedbirleri bir an önce almasını bekliyoruz. Hastaneleri bombalayan, sivilleri katleden, çocuk katili İsrail'i bir kere daha lanetliyor, yaralanan muhabirlere ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' ifadelerini kullandı.