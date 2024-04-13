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AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor

Sandıktan çıkan sonucun bir daha tekrarlanmamasını isteyen AK Parti, seçim sürecinde yapılan hataları tamir etmek için yeni bir yol haritası belirleyecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 07:14, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 07:06
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AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Mahalli seçimlerdeki başarısızlığın, bir dahaki seçimlere taşınmaması için AK Parti'de başlatılan hasar tespit süreci önümüzdeki haftadan itibaren hızlanacak.

Kuruluşundan bu yana ilk kez bir seçimden ikinci olarak çıkan AK Parti'de, önümüzdeki günlerde seçim sonuçlarıyla ilgili seri toplantılar yapılacak. Bütün il ve ilçe teşkilatlarından seçim sonuçlarına dair detaylı raporlar istendi. Bu raporlar, partideki Strateji Kurulu tarafından yapılacak tespitlerle birleştirilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yapılacak. Sonrasında ise AK Parti'nin bundan sonraki yol haritası belirlenecek.

CHP'YE GİDEN OYLAR KALICI DEĞİL

AK Parti'de, CHP'ye verilen oyların kalıcı olmadığı düşüncesi hakim olmasına rağmen, bu oyların kalıcı olma ihtimaline dair endişeler de dile getiriliyor. Seçim sonrası yapılan toplantılarda, CHP'ye giden oyların kalıcı olup olmayacağının, AK Parti'nin bundan sonraki izleyeceği yol haritasına bağlı olacağı görüşü ortaya çıktı. AK Parti kaynaklarına göre, bu yol haritasında AK Parti'nin 'fabrika ayarlarına' dönmesi dahil, ilçe teşkilatlarından en üst yönetime kadar nerede bir aksama varsa, eksiklerin ve hataların telafi edilmesine yönelik adımlar olacak.

GÖNÜLLERDEN ÇIKMAMALIYIZ

2028 yılına kadar seçimsiz dört yıllık dönemi çok iyi değerlendireceklerini ifade eden AK Parti kaynakları, ekonomin de rayına oturması ile birlikte seçimlere 'Yenilenmiş ve güçlü' girmeyi hedeflediklerini kaydetti. AK Parti kurmayları, bugüne kadar her problemde vatandaşın çareyi yine AK Parti'de gördüğünü hatırlatarak "Biz halen bu noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Yerel seçimlerde bir kırılma yaşasak da bu engeli de aşacağız. Hiç kimse suçu birbirine atmadan, şapkasını önüne koyup gereğini yapacak. AK Parti olarak önümüzdeki dört yıllık süreçte tek tek hatalarımızı belirleyeceğiz ve bu hataları tamir edeceğiz. Milletin gönlünden çıkarsak, bir daha oraya giremeyiz. Milletin Cumhurbaşkanı ile bir sorunu yok. Bugün seçim olsa, yine Erdoğan kazanır. Ama iş AK Parti'ye gelince durum değişiyor. Cumhurbaşkanı ile AK Parti arasındaki makas açılıyor. Bu makasın açılmasını önlememiz lazım. Hatalarımız var. Herkes kabul ediyor. En küçük ilçe teşkilatından en üst parti yöneticilerine kadar herkes hatayı kendinde arayacak" değerlendirmesini yaptı.

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