Sakarya'da derede erkek cesedi bulundu

Polis ekipleri, Ahmet O'nun ölüm nedeniyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Ahmet O'ya (61) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Merkezi'ne kaldırıldı.

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