Tacizle suçlanan kamu görevlisi açığa alındı! Valilik'ten açıklama var
Şırnak'ta bir kamu görevlisi, taciz iddiasıyla bir grup tarafından darbedildi. Yaralanan ve hastanede tedavisi süren Z.Ç., Valilik kararıyla açığa alındı ve hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şırnak Valiliği, kentte bir kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını, olaya karışan 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
KALABALIK GRUP DARBETTİ
Valilikten yapılan açıklamada, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Orman kavşağında kamu görevlisi Z.Ç.'nin, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darbedildiği belirtildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan Z.Ç.'nin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
AÇIĞA ALINDI
Yaralanan ve hastanede tedavisi süren Z.Ç., Valilik kararıyla açığa alındı. Z.Ç. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.