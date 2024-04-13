Tacizle suçlanan kamu görevlisi açığa alındı! Valilik'ten açıklama var

Şırnak Valiliği, kentte bir kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını, olaya karışan 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

KALABALIK GRUP DARBETTİ

Valilikten yapılan açıklamada, saat 21.30 sıralarında kent merkezindeki Orman kavşağında kamu görevlisi Z.Ç.'nin, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darbedildiği belirtildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan Z.Ç.'nin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

AÇIĞA ALINDI

Yaralanan ve hastanede tedavisi süren Z.Ç., Valilik kararıyla açığa alındı. Z.Ç. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.