Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar

İstanbul'da bir kişi, 2016 yılında 193 bin 494 Euro bedelle sıfır bir otomobil satın aldı. Aracı satın aldıktan yaklaşık 10 ay sonra aracın arıza yapması nedeniyle yolda kalan tüketici, aracı çekiciyle satın aldığı bayiye götürdü. Yetkili servis tarafından yapılan incelemede aracın motorunun değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Bayi yetkilileri ile tüketicinin anlaşması sonucu, tüketici arızalı aracı 13.300 Euro ödeme yaparak sıfır araçla takas etti.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Tüketicinin yeni aldığı araç yaklaşık 2 yıl sonra seyir halindeyken tekleme yapmaya başladı. Aracı yeniden yetkili servise götüren tüketiciye yapılan inceleme sonucunda motorun değişmesi gerektiği söylendi. Motor değişimini onaylamayan tüketici, aracın imalattan kaynaklı gizli ayıplı olduğunu, motorun değişimini gerektirecek bir sorunla karşılaşılmasının kabul edilebilir olmadığını ileri sürerek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebiyle dava açtı.

MAHKEME ARACIN SIFIR ARAÇLA DEĞİŞTİRİLMESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme, araçta meydana gelen arızaların üretim hatasından kaynaklandığını, 0 kilometrede alınan aracın motor değişimini gerektirir şekilde ayıplı olması sebebiyle tüketicinin bu ayıba katlanma yükümlülüğünün bulunmadığını, tüketicinin aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin talebinin yasal şartlarının oluşması nedeniyle aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verdi.

BAYİ KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Davalı yetkili bayi, araçta imalattan kaynaklı bir ayıp olmadığını, iddia edilen hususların komple motor değişimi ile giderilebilir nitelikte olduğunu belirterek ilk derece mahkemesinin kararını istinafa taşıdı.

İSTİNAF İTİRAZI YERİNDE BULMADI

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi, 0 km araç alan tüketici yönünden kullanımdan kaynaklanmayan ve değişim maliyeti yüksek olan arızaya katlanması ve onarım seçimlik hakkını kullanmaya zorlanmasının söz konusu olamayacağını, kullanıcı hatasından kaynaklanmayan üretimden kaynaklı ayıplar sebebiyle aracın misliyle değişim yönündeki talebin yerinde olmadığı yönündeki başvurunun yerinde olmadığını bildirdi. Mahkeme, açıklanan nedenlerle aracın davalı tarafça ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı temyiz isteminde bulunulmasının ardından dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne geldi. Dosyayı inceleyen Daire, Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar verdi.

Kararda, kanunda ürünün ayıplı olması halinde tüketicinin kullanabileceği seçimlik haklarının düzenlendiği, buna göre; malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin; satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabileceği belirtildi.