Çorum'da zincirleme trafik kazası: 13 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 08:24, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 07:53
Burhan K. idaresindeki otomobil, Berkan A. yönetimindeki otomobil, Mehmet Faruk Y'nin kullandığı otomobil ve Ali Ö. idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Akpınar köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 13 kişi yaralandı.