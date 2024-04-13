Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Yargıtay'dan özellikle aile hekimlerini yakından ilgilendiren bir karar geldi. Doktorların hastalarına, görmeden, muayene etmeden, hatıra binaen ilaç yazmaları görevi kötüye kullanma sayıldı.

Yargıtay'ın gündemine yansıyan dava konusu olayda bir doktor, hastalarına hatıra binaen ilaç yazdığı gerekçesiyle şikayet edildi. Hakim karşısına çıkan ve suçlamaları kabul etmeyen doktora, TCK'nın 257. maddesi uyarınca bir yıldan üç seneye kadar hapis cezası öngören görevi kötüye kullanma suçundan ceza verildi. Doktor hakkında verilen hapis, para cezasına çevrildi.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU"

Yerel mahkemenin verdiği karara hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hem de doktor itiraz edince dosya Yargıtay'ın gündemine geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi, hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu olduğunu belirtti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bu yöndeki eylemlerin görevi kötüye kullanma suçu olduğuna yönelik kararları bulunduğunu belirten Daire, doktorun sahtecilik suçunu işleyip işlemediğini de değerlendirdi. Hatıra binaen reçete düzenleme eyleminin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında kaldığına dikkat çeken daire, doktorun hastayı muayene ederek reçete oluşturduğuna yönelik savunmasını kabul etmedi.

Sanığın sahtecilik kastı ile hareket ettiğine yönelik kesin delil bulunmadığına karar veren Daire, yerel mahkemenin hükmünü onadı.