İyi Parti'de işler karıştı! Akşener'e 'kongreyi erteleyin' baskısı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Altında tarihi zirveler!
Altında tarihi zirveler!
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
Altın fiyatlarında gram ve ons tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatlarında gram ve ons tüm zamanların rekorunu kırdı
Fahiş fiyata kapatma geliyor
Fahiş fiyata kapatma geliyor
Ortak operasyon için yol haritası şekilleniyor
Ortak operasyon için yol haritası şekilleniyor
Osman Kaya'dan 3+1'liler için tarihi adım!
Osman Kaya'dan 3+1'liler için tarihi adım!
Dünya Bankası'ndan Türkiye için enflasyon tahmini
Dünya Bankası'ndan Türkiye için enflasyon tahmini
'İsrail'le ihracatın devam ettiği' iddialarına yalanlama
'İsrail'le ihracatın devam ettiği' iddialarına yalanlama
Bayram tatilinin ilk 5 gününde 38 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 5 gününde 38 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

İyi Parti'de işler karıştı! Akşener'e 'kongreyi erteleyin' baskısı

27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongrenin ertelenmesi için Akşener'e baskı yapılırken adaylar "Ok yaydan çıktı, ertelenirse tarih affetmez" diyerek bu görüşe karşı çıkıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 09:02, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 08:43
Yazdır
İyi Parti'de işler karıştı! Akşener'e 'kongreyi erteleyin' baskısı

İyi Parti'nin seçimlerde aldığı ağır yenilginden sonra 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongrede genel başkan adayı olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in kongre kararı konusunda yeni bir sürece girdiği belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Akşener'e genel başkanlığı bırakmaması tavsiyesinde bulunduğu ileri sürüldü. Ancak İyi Parti'den yapılan açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edilerek "Bayramlaşma dışında bir içeriği bulunmayan bu görüşme, farklı saiklerle partimize yönelik bir algı operasyonuna dönüştürülmüştür" denildi.

Akşener'e, hem teşkilatlardan hem de milletvekillerinden olağanüstü kongrenin iptal edilmesi yönünde de baskı yapıldığı ifade ediliyor. Akşener'in kararından vazgeçmesi veya kongre yapılacaksa bile yeniden genel başkanlığa aday gösterilmesi ihtimali tartışmaya açıldı.

İSTİFALAR BEKLEMEDE

İyi Parti'de yaşanan kongre krizinin, beraberinde yeni istifaları gündeme getirmesi kaçınılmaz olacak. Bazı milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinin kongrede ortaya çıkacak tabloya göre, partiden istifa edecekleri belirtiliyordu. Bu doğrultuda Eşref Fakıbaba ve Lütfullah Kayalar'ın önümüzdeki günlerde istifa edecekleri iddia ediliyor.

OK YAYDAN ÇIKTI

Kongrenin iptal edilmesi durumunda ise bu karara itiraz eden genel başkan adaylarından Koray Aydın ve Tolga Akalın'ın yeni oluşumlar dahil, kendilerine başka bir yol çizecekleri belirtiliyor. Aydın'dan sonra Akalın da kongrenin iptal edilmesi ihtimaline sert tepki gösterdi. Akalın "Artık ok yaydan çıkmış, adaylıklar ilan edilmiş, taraflar ve taraftarlar kendini göstermiştir. Bu saatten sonra yapılacak bir erteleme demokratik geleneklere uymayacağı gibi, toplum gözünde partimizin saygınlığını da yok edecektir. Böyle bir süreç ve karara imza atanlar tarih, millet ve partimiz nezdinde de affedilmeyecektir" dedi.

KODAZ: PARTİ BİTER

Genel Başkan adaylarından Günay Kodaz ise kongrenin iptal edilmesini isteyenlerin 'Hain' olduğunu savundu. Kodaz "Böyle bir karar alınırsa İyi Parti biter" diye konuştu. Öte yandan, kongre kararlaştırıldığı tarihte yapılması ve kendisinin aday olmaması durumunda Akşener'in, en güçlü genel başkan adayları arasında sayılan Müsavat Dervişoğlu'nu desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber