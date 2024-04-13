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Altında tarihi zirveler!

Altın, 2.448,75 dolar ile yeniden rekor tazeledi. Fiyatlar hafta boyunca yüzde 3'ten fazla artarken diğer değerli metalleri de peşinden sürükledi. Ons altındaki yükseliş gram altına da yaradı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 09:22, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 09:13
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Altında tarihi zirveler!

Ortadoğu'da çalan savaş çanları, ABD üretici enflasyonu, merkez bankalarının alımları yatırımcının 'güvenli liman' arayışını artırdı ve altın yeniden zirveye oturdu. Son altı haftada yüzde 17 artış gösteren ons altın, dün erken saatlerde 2.400 doları gördü, ardından artan gerilimle 2.448,75 dolar/ons'a kadar çıktı. Altın ile birlikte gümüş, platin ve paladyum da prim yaptı.

Uzmanlara göre altının yükselişinde Wall Street Journal gazetesinde de yer alan İsrail'in, geçen hafta Suriye'deki elçilik binasına düzenlenen saldırıya misilleme olarak önümüzdeki iki gün içinde İran'dan gelecek bir saldırıya hazırlandığı yönündeki haberler ile Rusya - Ukrayna gerilimi gibi jeopolitik risklerde yaşanan artış ön plana çıkarken sarı metalde yükselişi destekleyen bir dizi ekonomik etken de var.

Fed'den beklenen faiz hareketi için izlenen ABD enflasyonuna ilişkin seyir, Çin'in de aralarında bulunduğu bazı merkez bankalarının altında alımlarını artırması yatırımcıların daha fazla altın alımını destekliyor. Bu arada Vietnam merkez bankası piyasayı istikrara kavuşturmak için külçe altın arzını artıracağını söylerken, Çin merkez bankası Mart ayında rezervlerine daha fazla altın ekledi.

Nitekim analistler, "Çin ekonomisine ilişkin endişeler, küresel ekonominin büyümesine ilişkin endişeleri besliyor ve bu aynı zamanda güvenli liman varlıkları arayışına yönelik piyasa duyarlılığını da artırıyor" yorumunu yaptı.

Gümüş, son 3 yılın en iyi seviyesinde

Altındaki yükseliş hareketi spot gümüşü de yüzde 2 artışla ons başına 29,90 dolara çıkardı. Bu da gümüşün 2021 başından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştığı anlamına geliyor. Analistler, altının gücünün gümüş fiyatlarını desteklediğini ve salı günü açıklanan endüstriyel üretim rakamlarının gümüşe yönelik endüstriyel talebe ilişkin yeni ve olumlu bir sinyal verdiğini belirtti. Buarada platin yüzde 1,7 artışla 996,36 dolara, paladyum ise %0,5 artışla 1.051,50 dolara yükseldi. Böylece her üç değerli metal de prim yapmış oldu.

Piyasalar Fed'den gelen mesajları izliyor

Analistler, beklenenden güçlü gelen ABD tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin gerisinde gerçekleşen üretici fiyatlarındaki artışın yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafifletmesine karşın Fed yetkililerinin "faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığı" değerlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams, yakın vadede faiz indirimine gerek olmadığını ifade ederken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini bildirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son verilerin ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde hafiflediğine dair güvenini artırmadığını ifade etti.

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