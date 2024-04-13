Süper Lig'de görev alacak yabancı hakemler belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında 3 maçta yabancı VAR hakemi görev yapacak.

Portekiz'in haber ajansı Lusa'da yer alan haberde

Süper Lig'de görev yapacak VAR hakemlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Haberde, Galatasaray'ın Alanyaspor'a konuk olacağı maçta Fabio Melo'nun, Fenerbahçe'nin Karagümrük'le deplasmanda oynacayağı maçta ise VAR hakemi olarak Andre Narciso'nun olacağı kaydedildi.

TFF AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün yapılan açıklamada sezonun kalan haftalarındaki kritik maçlarda yabancı VAR hakeminin görev alacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VaVacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarına yabancı VAR atanacak.