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Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 gününde 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 11:20, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:13
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Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 7 gününde meydana gelen 4 bin 370 trafik kazasında, 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili için şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarının başladığını ve bu nedenle trafik yoğunluğunun arttığını belirtti.

Trafik tedbirlerine ilişkin genelge uyarınca bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker gibi araçların yarın saat 05.00'den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Ankara ve İstanbul'a girişlerine izin verilmeyeceği vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.

Karayollarımızda trafik yoğunluğu tekrar artmaya başladı; Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 7. günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde; 664 trafik kazası meydana geldi. 349.174 araç denetlendi. 24.583 araca hız ve radar işlemi, 27.808 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 4.370 trafik kazası meydana geldi. 55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 7.331 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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