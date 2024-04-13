Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 12:07, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 12:05
Mehmet Arif Aygün idaresindeki SUV tipi araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Aygün'ün cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.