Bakan Uraloğlu: 10 yılda 330 bin siber saldırı engellendi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
İŞKUR'un araştırmasında en fazla eleman aranan 10 meslek belirlendi
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan 16 milyon emekliyi ilgilendiren emsal karar
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 7 gününde yollarda 55 kişi hayatını kaybetti
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Evlenmenin bedeli 1 milyon TL
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Maliye 'IBAN'a ceza yazmaya hazırlanıyor
Altında tarihi zirveler!
Altında tarihi zirveler!
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Hatır reçetesi yazan doktora üç yıl hapis
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Yeni araç alanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor: Kredi çekerken bunlara dikkat
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
YSK 21 seçim bölgesi için yapılan 22 itirazı karara bağladı
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
İstanbul'da insan seli: İğne atsan yere düşmez
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Tatilin başladığı günden bu yana 10 bin 456 kaza ihbarı
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Emeklilere 41,3 milyar lira ikramiye ödendi
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Naci Görür'den Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Tatilden dönecek sürücülere uyarı
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Yeni müfredat bu ay açıklanacak
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakem kararı
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Türkiye'de 1.6 çalışana 1 emekli düşüyor
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin 6 gününde yollarda 48 kişi hayatını kaybetti
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Ücretsiz doğalgazda geri sayım başladı: Vatandaşa katkısı ne kadar oldu?
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
Altın fiyatlarında gram ve ons tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatlarında gram ve ons tüm zamanların rekorunu kırdı
Fahiş fiyata kapatma geliyor
Fahiş fiyata kapatma geliyor
Ortak operasyon için yol haritası şekilleniyor
Ortak operasyon için yol haritası şekilleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Uraloğlu: 10 yılda 330 bin siber saldırı engellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber olaylara müdahalede Türkiye'nin çok iyi bir konumda olduğunu belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kurulduğu 2014 yılından bu yana toplamda 330 binin üzerinde zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısı tespit etti ve bu bağlantılara erişimi engelledi" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 13:08, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 13:10
Yazdır
Bakan Uraloğlu: 10 yılda 330 bin siber saldırı engellendi

Bakan Uraloğlu, USOM siber güvenlik istatistiklerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM'un ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek, siber tehditleri önlemek amacıyla faaliyetler yürüttüğünü söyleyerek, siber olaylara müdahalede ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması amacıyla önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

'7 BİN 750 UZMAN ÜLKEMİZİN SİBER SAHASINI KORUYOR'

Kritik sektörlerde Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ile kurumlar bünyesinde ise kurumsal SOME'ler kurularak teknik seviyede ulusal siber güvenliğe yönelik organizasyonun şekillendiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin maruz kaldığı oltalama saldırıları e-posta, internet tarayıcılarındaki aramalar, sosyal medyada paylaşımları, kısa mesaj, telefon aramaları ile yapılmaktadır. 2024 yılı mart ayı sonu itibarıyla, USOM koordinasyonunda görev yapan 14 adet sektörel SOME ve 2 bin 268 adet kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 750 siber güvenlik uzmanı ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektedir" dedi.

'2024'TE 37 BİN ZARARLI BAĞLANTI ENGELLENDİ'

Sürdürülen çalışmalar ile Türkiye'deki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zaafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınmasının amaçlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "USOM, kurulduğu 2014 yılından bu yana toplamda 330 binin üzerinde zararlı yazılım ve siber saldırı bağlantısı tespit etti ve bu bağlantılara erişimi engelledi. Her geçen yıl giderek artan oltalama saldırıları sayısı 2022 yılında 72 bin 209 iken 2023 yılında 105 binin üzerine çıktı. USOM tarafından 2024 yılı ilk 3 ayında ise 37 bin 600'e yakın saldırı tespit edilip erişim engeli getirildi. Ancak siber güvenlik açısından burası yeter, burası tamam deme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, saldırganların kullandıkları yeni yöntem ve saldırıların yakından takip edildiğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber